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MeinungKoalitionsvertrag in MünchenDominik Krause meint es mit dem Aufbruch ernst

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Kommentar von Heiner Effern

Lesezeit: 2 Min.

Dominik Krause an seinem Schreibtisch im neuen OB-Büro.
Dominik Krause an seinem Schreibtisch im neuen OB-Büro. Florian Peljak

Der neue grüne Oberbürgermeister setzt mit der Einbindung der CSU ein starkes Zeichen. Ob es ihm aber dauerhaft gelingt, ein neues politisches Klima zu schaffen?

Seine erste große Aufgabe hat der neue Oberbürgermeister Dominik Krause von den Grünen quasi in letzter Minute hinbekommen. Die neue Stadtregierung mit SPD, FDP, Freien Wählern, Rosa Liste und seiner eigenen Partei steht, der Koalitionsvertrag auch. Wenn die Parteitage am Wochenende (bei den Freien Wählern reicht der Parteivorstand) wie erwartet zustimmen, kann die neue Stadtratsmehrheit am Montag die beiden Bürgermeisterinnen Mona Fuchs (Grüne) und Verena Dietl (SPD) wie seit Langem geplant wählen und die Koalition kann pünktlich ihre Arbeit aufnehmen.

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