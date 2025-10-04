Koalition ist uneins über Einsatz der Bundeswehr bei Drohnenbedrohung

Nach der vorübergehenden Sperrung des Münchner Flughafens wird der Kampf gegen Drohnen noch dringlicher. Gefragt wäre eine schnelle, effektive Lösung – doch die ist gar nicht so einfach.

Von Michael Bauchmüller und Joachim Mölter, München, Berlin