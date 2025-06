Dass Frauen beim Feiern heimlich K.-o.-Tropfen verabreicht werden, ist im Münchner Nachtleben kein Randphänomen, sagen Experten. Wie man sich schützen kann und was Betroffene als Erstes tun sollten.

Von Linus Freymark

Beim dritten Getränk merkt sie: Da stimmt etwas nicht. Die junge Frau, die in diese Geschichte Sara heißt, ist auf einer privaten Feier, nimmt einen Schluck von ihrem Drink – und fühlt sich kurz danach von einem Moment auf den anderen total betrunken. Sara wird schlecht, Freunde bringen sie nach Hause. Dort übergibt sie sich. „Ich kann mich an fast gar nichts mehr erinnern“, erzählt sie. Kann das nur der Alkohol gewesen sein? „Man kennt sich ja selber“, sagt Sara. „Und ich weiß, dass das nicht wegen Alkohol war.“ Am nächsten Tag geht Sara zur Polizei. Für die junge Frau steht fest: Jemand muss ihr etwas ins Glas getan haben. K.-o.-Tropfen.