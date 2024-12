Und plötzlich brennt das Auto: Drei junge Frauen sind am Mittwoch gegen 13 Uhr in einen Peugeot gestiegen und losgefahren – doch weit kamen sie nicht. Nach Angaben der Feuerwehr ging das Fahrzeug unvermittelt in Flammen auf. Die drei Frauen waren nur wenige Minuten in dem Auto unterwegs, als auf einmal Rauch aus dem Motorraum drang und es im Innenraum stark nach verbranntem Material zu riechen begann, berichtet die Feuerwehr.