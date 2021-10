In der Wörthstraße in Haidhausen reiht sich ein Lokal ans andere.

Von Sebastian Krass

Ein erfahrener Kollege aus unserer München-Redaktion fühlte sich heute erinnert an seine frühen Berufsjahre. Damals, Ende der Achtziger, sei es hoch hergegangen in Bürgerversammlungen in Haidhausen. Lauthals beschwert hätten sich die Menschen über den Lärm, wenn die Betrunkenen alle auf einmal auf die Straßen fielen und die Autos herumkurvten, nachts um eins, wenn die Lokale schließen mussten (es gab in München noch eine Sperrstunde damals). Damit keine Missverständnisse aufkommen: Der Kollege gab nur die Wortwahl der Anwohnerinnen und Anwohner wieder. Er selbst störte sich nicht an Menschen, die ihren Spaß hatten.

Aber die Klagen hatten Erfolg. 1996 erließ der Stadtrat für den zentralen Teil Haidhausens den so genannten "Kneipenstopp", der die maximal zulässige Zahl der Bars und Kneipen festlegte. Wer einmal an einem lauen Abend die Wörthstraße entlang gegangen ist, an der sich Lokal an Lokal reiht, mag sich das kaum vorstellen können, aber die Kneipen-Obergrenze gilt bis heute. Allerdings voraussichtlich nicht mehr lang. Warum das so ist, lesen Sie hier.

Es wird nun spannend zu sehen, wie sich die Gastro-Landschaft in Haidhausen in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Wir werden uns bemühen, Sie auf dem Laufenden zu halten.

DER TAG IN MÜNCHEN

Es begann mit einem Ascheregen Jahrelang schien es unmöglich und jetzt soll es doch noch klappen: München könnte den Ausstieg aus der Steinkohle bis Ende 2022 schaffen. Wie das kam und wie es jetzt weitergehen soll. Zum SZ Plus-Artikel

Investor soll auch günstige Wohnungen bauen Die Stadt geht bei einem Grundstück an der Tegernseer Landstraße neue Wege beim Kampf um bezahlbaren Wohnraum. Es ist ein Erfolg für die Linke im Stadtrat. Zum Artikel

Mann attackiert Freund mit abgebrochenem Sektglas Ein 19-Jähriger sticht einem Freund damit in den Hals - dieser überlebt nur dank einer Not-OP. Der Tat soll ein Streit um ein Mädchen und um Drogen vorausgegangen sein. Zum Artikel

Die letzte Reise einer Flugzeugspitze Im Oktober 1989 hob sie zum erste Mal ab, 2020 landete sie für immer. Die Lufthansa parkte ihr ausrangiertes Flugzeug in Spanien. Von dort kam nun ein Teil nach München - auf dem Landweg. Was das Deutsche Museum nun mit dem Cockpit vorhat. Zum Artikel

