Wie groß das Interesse und auch die Sorgen in der Nachbarschaft sind, wird bei diesem Infoabend zur geplanten Erweiterung des KNDS-Betriebsgeländes im Münchner Norden bereits nach wenigen Minuten klar. Denn noch ehe Stefanie Martin (CSU), die Vorsitzende des Bezirksausschusses Allach -Untermenzing (BA), mit ihrer Begrüßung durch ist, schnellt im Publikum schon ein Arm nach oben – also bevor überhaupt ein Satz zu dem Vorhaben des Rüstungskonzerns an seinem Stammsitz in der Krauss-Maffei-Straße gesagt worden ist.

Warum der Termin der heutigen Veranstaltung öffentlich so schlecht kommuniziert worden sei, will die Bürgerin wissen – ein Vorwurf, den Stefanie Martin später zurückweist. Dabei ist der frühzeitige Einwurf nur ein Vorgeschmack auf die folgende Fragestunde, die an diesem Abend den meisten Raum einnimmt. Hier zeigt sich, dass etliche Menschen in Allach die Erweiterungspläne skeptisch bis kritisch sehen – aus Furcht vor mehr Verkehr, mehr Lärm und nicht zuletzt aufgrund der Angst, dass ein vergrößertes Betriebsgelände noch mehr zum Ziel von Anschlägen und Angriffen werden könnte.

Bevor die 120 Anwesenden in der Grundschule an der Manzostraße ihre Fragen stellen und Bedenken äußern können, stellt Florian Binder vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung die Pläne für die KNDS-Erweiterung vor. Demnach will der Panzerhersteller, der bis 2024 noch Krauss-Maffei Wegmann hieß, nördlich seines Firmengeländes bis zur Ludwigsfelder Straße neue Produktionsflächen sowie Gebäude für Büros, Forschung und Entwicklung errichten. Das 16,5 Hektar große Planungsgebiet wird bereits teilweise von KNDS genutzt; im östlichen Bereich befinden sich aktuell landwirtschaftliche Flächen.

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Nötig sei die Erweiterung zur „Standortsicherung“, sagt Binder. Wie viele Rüstungskonzerne in Europa erlebt auch KNDS derzeit einen Boom. BA-Chefin Stefanie Martin zufolge soll die Zahl der Beschäftigten in Allach von derzeit 2400 auf bis zu 4000 ansteigen. Im vergangenen Juli hatte der Konzern mitgeteilt, die Gründe der Erweiterung lägen „insbesondere in der sehr positiven Auftragslage sowie in den gestiegenen Anforderungen im Rahmen der Bündnisverteidigung, denen sich die Nato und Europa derzeit gegenübersehen“.

Damals gab der Planungsausschuss den Startschuss für die Aufstellung eines Bebauungsplans, der für das Vorhaben nötig ist. Folglich findet nun die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit statt, bei der noch bis 7. Oktober Stellungnahmen abgegeben werden können – unter anderem online auf bauleitplanung.muenchen.de.

Nicht betroffen von der jetzigen Planung sei die Panzerteststrecke auf dem KNDS-Gelände, sagt Florian Binder von der Stadtplanung. „Sie bleibt in ihrer genehmigten Form bestehen.“ Jene 1000 Meter lange Schleife, auf der der Konzern seine Kriegsfahrzeuge erprobt, ist seit Jahrzehnten ein Streitfall im Viertel – hauptsächlich wegen des Lärms. Gemäß der neuen Planung sollen nördlich der Teststrecke neue Gebäude entstehen. Womöglich könne dadurch der Lärmschutz sogar verbessert werden, hofft Stefanie Martin. Ihr zufolge steht eine Mehrheit im BA den Plänen offen gegenüber – „wenn der Lärm nicht zunimmt, Arten- und Landschaftsschutz berücksichtigt werden und auch das Thema Verkehr geregelt wird“.

Auf Letzteres zielen beim Infoabend die meisten Bürgerfragen ab. In seinen Antworten betont Florian Binder ein ums andere Mal, dass die Erschließung des Gebiets von Norden über die Ludwigsfelder Straße erfolgen soll. Dort werde vermutlich eine Kreuzung als Abzweig zum Firmengelände geschaffen. Auf Nachfrage versichert der Teamleiter aus dem Planungsreferat, dass im Bauleitverfahren sowohl die Ausbaupläne für den Rangierbahnhof München Nord als auch die anstehende Sanierung des Allacher Tunnels berücksichtigt würden. Und in puncto Lärmschutz sollen Gutachten ermitteln, „wo wie viel Lärm ankommt“. Entsprechende Grenzwerte müssten eingehalten werden, so Binder.

Zuletzt äußern mehrere Bürgerinnen Sorge vor möglichen Angriffen oder Anschlägen auf den Rüstungskonzern in ihrer Nachbarschaft. „Was ist vorgesehen zum Schutz der Anwohner?“, fragt eine Frau. „Wir wohnen ja direkt daneben.“ Und eine andere Bürgerin betont: „Wir haben keinerlei Schutzräume. Ich frage mich, ob da rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten etwas geplant ist.“ Allein, befriedigende Antworten gibt es an diesem Abend nicht – schließlich ist Zivilschutz laut Grundgesetz Bundessache. Die Stadt habe im Bauleitplanverfahren frühzeitig das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe eingebunden, berichtet Florian Binder. Gleiches gelte für eine zuständige Fachstelle beim Kreisverwaltungsreferat.

Derweil sagt Stefanie Martin, dass der Bezirksausschuss die Sorgen der Anwohner hinsichtlich des Zivilschutzes sehr ernst nehme. „Aber wenn wir keine entsprechenden Rüstungsbetriebe hätten, dann könnten wir uns als Land nicht verteidigen“, sagt die BA-Vorsitzende. „Und dann müssten wir noch vor ganz anderen Dingen Angst haben.“