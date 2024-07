Es sollte ein Kunstwerk werden – doch dann knallt es, eine Fensterfront fliegt raus und die Feuerwehr muss anrücken: Eine 32-Jährige arbeitete am Sonntagnachmittag in ihrer Wohnung in Sendling an einem Kunstobjekt, sie klebte Streichhölzer mit Silikon auf eine Holzplatte. Wie die Münchner Feuerwehr berichtet, entzündete sich bei den Bastelarbeiten der Frau das Objekt, es kam es zu einer Verpuffung und die Fensterscheibe wurde aus dem Rahmen gerissen.