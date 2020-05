Die Familien- und Beratungszentren des Vereins SOS-Kinderdorf betreuen während der Corona-Krise weiterhin betroffene Familien, allerdings telefonisch. Zusätzlich bieten die Standorte Neuaubing und Riem weitere Aktionen an. So wurde in Neuaubing eine Notbetreuung in kleinen Gruppen eingerichtet, und in Riem haben die Mitarbeiter Challenges gegen die Langeweile daheim entwickelt. Es gewinnt beispielsweise, wer den größten Turm aus Klopapier bauen kann oder die witzigste Frisur hat. Nach der Krise sollen die dabei entstandenen Fotos ausgestellt werden. Des Weiteren nähen ehrenamtliche Mitarbeiter Masken, packen Hilfspakete mit gesunden Lebensmitteln und bieten Telefonsprechstunden zu finanziellen sowie sozialen Fragen an. Ausgeholfen wird auch mit Spielsachen sowie Tipps und Inspiration zur Beschäftigung daheim. Statt des halbjährlich erscheinenden Programmhefts entstehen im Familien- und Beratungszentrum Berg am Laim aktuelle Flyer zum digitalen Angebot, die in der Umgebung verteilt werden sollen.