Eines der drei Treppenhäuser im Haus 9 auf dem Gelände des Schwabinger Krankenhauses. Dorthin soll die Schule für Kranke in einigen Jahren ziehen.

Von Kathrin Aldenhoff

Die beiden Frauen stehen nebeneinander in dem zukünftigen Schulgebäude auf dem Gelände des Schwabinger Krankenhauses und sie geraten ins Schwärmen. Diese breiten, schönen Flure, diese Deckenhöhe, das viele Licht in den nach Süden ausgerichteten Zimmern, diese großen alten Fenster mit den Holzrahmen - Projektleiterin Helga Engel von der Münchner Raumentwicklungsgesellschaft ist immer wieder begeistert, wenn sie hier ist. Und auch Schulleiterin Angelika Moosburger freut sich. "Diese hellen lichten Räume werden den Kindern gut tun", sagt sie. Aber bis es soweit ist und die Schule für Kranke in ein neues Schulgebäude zieht, wird es noch mehrere Jahre dauern.