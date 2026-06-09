Der Umzug des Klinikums Harlaching verläuft leise, ohne Geschrei und Gepolter. Denn nicht nur Geräte und Möbel werden in den Neubau transportiert, sondern auch Patienten. Und die jüngsten von ihnen müssen dabei vor starken Erschütterungen bewahrt werden.

Lagebesprechung. 6 Uhr. Dienstagfrüh. Jenifer Kaufer steht im Kindernotfallzentrum. In ein paar Minuten ist es soweit, dann beginnt das, was die 44-jährige Inbetriebnahme-Managerin der München Klinik mit ihrem Team seit zwei Jahren geplant und mit den Mitarbeitern immer wieder geübt hat: den Umzug des Klinikums Harlaching – vom alten in das nigelnagelneue, erst im Mai eingeweihte Gebäude. Ein Umzug im laufenden Betrieb. An zwei Tagen. Wann gibt es das schon? In Bayern ist Harlaching der einzige Klinikneubau in diesem Jahr.