Jenifer Kaufer ist die Ruhe selbst. Warum das so ist, ist eigentlich unerklärlich. Denn die 44-jährige ist Inbetriebnahmemanagerin der München Klinik (Mük) und mit ihrer Kollegin Vivian May verantwortlich für das schier Unlösbare: für einen kompletten Klinikumzug im laufenden Betrieb. Am 9. und 10. Juni ziehen alle Abteilungen mit ihren Patientinnen und Patienten, mit hochmodernen Gerätschaften und medizinischem Material vom Altbau der München Klinik Harlaching in den gerade erst neu eingeweihten Neubau.

Kaum wird Jenifer Kaufer also irgendwo gesichtet, sind die beiden Fragen „Wann?“ und „Wohin?“ obligatorisch. Daran habe sie sich die letzten Wochen und Monate schon gewöhnt, sagt sie. Sie antwortet allen, lächelt den Menschen zu und verbreitet einen Optimismus, den die Fragenden und Suchenden gerne annehmen.

Eigentlich ist Kaufer diplomierte Pflegefachfrau. Weil sie schon in dieser Funktion gut organisieren konnte, ist sie seit 2021 im Inbetriebnahmeteam und hat bereits einige Umzüge in der Mük organisiert. Vom Notfallzentrum über OPs, vom Umzug der Frauenklinik aus Neuperlach nach Harlaching. Doch diese Aufgabe, eine Klinik umzuziehen, sei eine „riesengroße Herausforderung“ und „einzigartig“. Aber wie ist das alles zu bewerkstelligen? Mit viel Kalkulationen, Präzision, klaren Strukturen und – wie man an Jenifer Kaufer sieht – mit ganz viel Ruhe.

Frau Kaufer, eine ganze Klinik zieht um. Das ist mal etwas anderes als ein Wohnungsumzug. Da reichen sicher keine 50 Kartons?

Jenifer Kaufer: Nein, ganz und gar nicht. Da haben wir schon ein wenig mehr (lacht). 2000 sind es nur für Akten, Materialien oder kleinere Gegenstände. Die alle aneinandergereiht ergeben allein schon mal eine Länge von 1,5 Kilometer. Jeder Karton ist mit farbigen Etiketten gekennzeichnet. Heißt: Für jede Etage im Neubau gibt es eine andere Farbe. Gelb bedeutet zum Beispiel Erdgeschoss, rot das erste Obergeschoss.

Aber in die Kartons kommen doch sicher keine klinischen Materialien?

Für den sicheren und schnellen Transport nutzen wir zum Beispiel für Infusionstechnik 500 Rollwannen. Für temperaturempfindliche Medikamente stehen dann noch 100 Kühlboxen zur Verfügung.

Auf ihrem Computer ist ein riesiges Organigramm zu sehen. Da blickt man auf den ersten Blick nicht durch. Lauter Kästchen, wer, was, wann, wo macht. Und was genau wohin gebracht wird.

Das ist auch schwierig und als Nichtinsider erst einmal kaum zu verstehen. Eine solche Planung ist einfach wahnsinnig komplex. 2024 hatten wir schon die ersten Gespräche, seitdem planen wir diesen Umzug. Erst einmal benötigt man etwa eine Mengenkalkulation. Dafür müssen alle zu verlagernden Gegenstände, Geräte, Möbel und Räume erfasst werden. Auch, um überhaupt zu wissen, wie groß das Umzugsvolumen ist. Die Räume im Altbau und im Neubau, die Logistik, den Brandschutz und alle Fachabteilungen mit ihren Geräten muss ich mit meinem Team im Blick haben. Vor allem aber geht es um die Menschen, die Nutzer und ihre Bedürfnisse. Man muss die Prozesse jeder einzelnen Fachabteilung verstehen.

Ein bisschen müde, aber guter Dinge: Jenifer Kaufer organisiert bis ins Detail den Umzug der München Klinik Harlaching in den Neubau. Catherina Hess

Sie haben also viele Gespräche mit allen geführt?

Sehr viele. Kommunikation mit allen ist das Wichtigste. Jede Nutzergruppe, jede Abteilung hat mir gesagt, was sie alles im Bestand hat, was sie benötigen, welche Geräte unbedingt zur Verfügung stehen müssen, damit sofort alles funktionieren kann. Und wir sprechen mit unseren Patientinnen und Patienten, damit sie sich nicht sorgen, sondern genau wissen, was passiert.

Was passiert denn mit den großen, medizinischen Geräten? Ein Röntgengerät passt einfach nicht in einen Karton.

In einen riesigen schon. Wir haben sieben radiologische Geräte. Die werden in besonders große Kartons verpackt. Auch sind 40 Firmen für fahrbare Medizintechnik im Einsatz. Denn etwa ein Herzkatheterlabor hat mehrere Geräte wie ein Röntgengerät, Bildgebungs- und Überwachungsgeräte. Die müssen fachkundig abgebaut und transportsicher verpackt werden. Dafür gibt es auch 100 Rollen Stretchfolie. Dann wird alles in Lkws verladen. Für die Hauptumzüge sind das drei 18-Tonner und vier Kleintransporter, die ständig hin- und herfahren werden. Natürlich haben wir vorher genau ausgerechnet, wie viele Geräte es insgesamt sind und vor allem wie schwer sie sind. Übrigens: Es müssen nicht nur medizinische Geräte funktionieren. Allein 1500 Telefonanlagen sind einzurichten und 1000 Monitore mit Headset und Webcams. 12 000 IT-Artikel sind es am Ende.

Hauptumzüge? Gibt es etwa noch weitere Umzugstage?

Ja, es gibt Vorumzugstage. Da wir ja permanent einsatzbereit sein müssen, ziehen wir vom 1. bis zum 5. Juni vorab bestimmte Medizintechnik um. Es entzerrt die beiden eigentlichen Umzugstage und stellt unsere Leistungsfähigkeit her.

Also, wenn etwa ein Notkaiserschnitt gemacht werden muss?

Genau. Das wird trotz Umzuges auf dem höchsten, medizinischen Level möglich sein. Wir sind ein Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe und das bleiben wir auch in den beiden Umzugstagen. Aber natürlich ist es dann immer eine medizinische Einzelfallbetrachtung, ob das Baby noch im Kreißsaal der alten Klinik auf die Welt kommt oder schon im Sectio-OP der Geburtshilfe im neuen Haus. Am 9. Juni zieht die Kinder-Notaufnahme und am 10. Juni die Erwachsenen-Notaufnahme um, wir bitten Patientinnen und Patienten in dieser Zeit nach Möglichkeit andere Nothilfen aufzusuchen. Aber alle Notfälle, die zu uns in die Klinik kommen, werden an diesen beiden Tagen versorgt.

Es gibt seit Kurzem einen überdachten Gang, der die alte Klinik mit der neuen verbindet. Er dürfte an diesen Tagen die entscheidende Verbindungsstrecke sein.

Durch diesen Tunnel werden alle Patientinnen und Patienten kommen, die in den Umzugstagen in der Klinik sind. Ob via Bett, im Rollstuhl oder, wenn es geht, auch zu Fuß. Wir haben eine Klimaanlage im Gang, falls es an den Tagen heiß wird. Und wir werden den Boden vor und nach dem Tunnel noch erschütterungsfrei und leise machen. Für Intensivpatienten, kleine Frühchen oder frisch operierte Patienten, die keinem Lärm, keiner Schüttelei ausgesetzt sein dürfen.

Da gibt es aber einen Zeitplan?

Klar, jede Abteilung hat einen exakten Time-Slot. Damit nicht alle gleichzeitig durch den Tunnel stürmen.

Gab es dafür Probeläufe?

Wir haben mit allen Abteilungen geprobt, die Laufwege getestet und die Zeit gestoppt, damit wir eine Vorstellung davon bekommen, wie lange wir benötigen.

Und wie lange?

Die schnellste Zeit waren 7,5 Minuten, die längste 17,5 Minuten. Im Durchschnitt haben wir 13 Minuten Zeitaufwand pro Abteilung einkalkuliert.

Auch für die Mitarbeiter wird es am Anfang nicht leicht sein, sich im neuen Haus sofort überall zurechtzufinden.

Sicher, aber wir haben geübt. Da haben wir viel Zeit investiert. Denn die Mitarbeiter sind das Wichtigste. Es gab sehr viele Prozessschulungen auf Station und Schulungsvideos für die Bereiche Patientenzimmer, Brandalarm, Rohrpost, Probeläufe intern und extern. Viele individuelle Termine für jeden Bereich und auch offene Sprechstunden von uns. Mithilfe einer Broschüre, einem sogenannten Neubau-Check-up, konnten sich die Mitarbeiter Etage um Etage mit dem neuen Gebäude vertraut machen, Auf- und Zugänge, Treppen und natürlich die Stationen erkunden.

Und wie viele Umzugs-Mitarbeiter sind im Einsatz?

Für die Hauptumzüge werden es wohl bis zu 48 Mitarbeiter sein, darunter zwei Monteure, drei Fahrer, zwei Teamleiter und zwei Projektleiter.

Die hellen und freundlichen Räume der neuen Palliativstation sind fertig: Am 9. Juni werden die ersten Patientinnen und Patienten dort einziehen. Catherina Hess

Wer zieht am 9. Juni als Erstes um?

An diesem Tag starten wir um 5 Uhr. Um 6 Uhr früh geht es dann mit dem Kinder-Notfallzentrum los, um 6.45 mit der Palliativstation. Um 7 Uhr ist die Klinik für Psychosomatik, dann die Neo-Intensivstation und die Neo-Überwachungsstation an der Reihe. Von 8 Uhr an ist die Frauenklinik mit Risiko-Schwangerschaften und die Gynäkologie dran.

Die Betten der Stationen müssen dann auch schon bezogen sein, wenn die Patienten kommen. Haben Sie auch im neuen Haus an Bett- und Klinikwäsche gedacht?

Selbstverständlich (lacht). Und auch an das Essen. Das Essen für die neue Klinik wird übrigens noch im alten Bau zubereitet und dann geshuttlet.

Wird alles klappen?

Sicher, ich vertraue auf unseren Plan, auf die Logistik und auf alle Mitarbeiter, die so intensiv mitgemacht haben. Unvorhergesehenes passiert immer, das weiß ich. Aber dann werden wir darauf reagieren.

Gibt es bei allem Stress auch etwas, auf das Sie sich freuen?

Oh ja. Wenn der erste Patient durch den Tunnel gefahren ist, das ist ein besonderer Moment für mich. Für uns alle.