Als Anne Hilgendorff diesen Satz hört, liegt sie bereits mehrere Monate auf der Intensivstation. Wie sie haben vergangenes Jahr 8730 Menschen in Deutschland auf eine Transplantation gehofft - die Voraussetzungen dafür schafft ein Labor in Großhadern.

Von Nicole Graner

Herz, Niere, Lunge, Leber - die Wartelisten sind lang. Darauf stehen Namen von Menschen, die diese Organe dringend brauchen, um weiterleben zu können. Aber es gibt in Deutschland zu wenige Spenderorgane. Laut der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) haben im vergangenen Jahr 8730 Menschen in Deutschland auf eine Transplantation gehofft. Allein 6593 auf eine Niere. Auf der Warteliste für Südbayern stehen an die 800, für Nordbayern an die 1000 Namen. Sie alle hoffen auf den ersehnten Anruf, der ein neues Leben bedeuten kann. Hoffen auf eine Stimme, die dann sagt: "Wir haben ein Organ für Sie."