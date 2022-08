Von Nicole Graner

In einem weißen, weichen Kissen schlummern 2800 Gramm Glück. Die kleinen Ärmchen nach oben gelegt, saugt der Kleine kräftig an einem Schnuller. Immer und immer wieder streicht die Mutter über das zarte Gesichtchen ihres Sohnes. Sie strahlt ihn an. Voller Liebe, voller Dankbarkeit. Das rote und das blaue Kabel, die zu Sensoren am Brustkorb führen, die Herzschlag und Atmung überwachen, nimmt sie gar nicht mehr wahr. Seit 81 Tagen gehören sie zum Leben ihres Kindes dazu.

Der Kleine kommt zusammen mit seinem Zwillingsbruder Ende April auf die Welt. In der 28. Schwangerschaftswoche. Viel zu früh. Nach einer Routineuntersuchung muss die junge Mutter plötzlich in die Klinik. Sie hat Wehen. Den Babys geht es nicht gut. "Ich war in Schockstarre", sagt sie. "Aber dann mussten wir die Situation ja irgendwie akzeptieren." Per Kaiserschnitt werden die Winzlinge dann im Kreißsaal des LMU-Klinikums Großhadern behutsam aus dem Schutzraum Mutterleib ins Leben geholt und in der Neonatologie der Kinderklinik am Perinatalzentrum versorgt: Der eine wiegt 935, der andere 1010 Gramm.

Die Eltern gehören zum Team

"Jedes zehnte Kind in Deutschland ist ein Frühgeborenes", erklärt Andreas Flemmer, Leiter der Neonatologie in Großhadern. Davon habe jedes dritte Kind ein erhöhtes Risiko für langfristige gesundheitliche Probleme. In der schnellstmöglichen und besten Intensivversorgung sieht der 57-Jährige, der seit bald 20 Jahren am Klinikum in Großhadern arbeitet, die wichtigste Voraussetzung, dass die Frühchen eine Chance haben, zu überleben und sich gut zu stabilisieren. Aber ein genauso wichtiger Faktor seien die Eltern. "Eltern sind bei uns nicht Gäste", sagt Flemmer, "sondern Teil des Teams".

Detailansicht öffnen Der 57-jährige Andreas Flemmer leitet die Neonatologie am Klinikum Großhadern. (Foto: Catherina Hess)

Das Eltern-Care-Projekt der Neonatologie der Kinderklinik und Kinderpoliklinik am Dr.-von-Haunerschen-Kinderspital am LMU-Klinikum macht es nun seit Kurzem möglich, dass die wichtige Bindung der Eltern zu ihren Kindern trotz intensivmedizinischer Versorgung nicht verloren geht. Denn auf der neonatologischen Intensivstation am Campus Großhadern gibt es jetzt vier besondere Zweibettzimmer mit acht besonderen Baby-Bettchen.

Über kleine Monitore können die Eltern eines Frühchens in geschützten Räumen Herz- und Atemfrequenz, die Sauerstoffsättigung und den Blutdruck beobachten, gleichzeitig werden diese Werte auch in der Monitorzentrale von Pflegefachkräften und Ärzten überwacht. Die Eltern haben ein Bad, ein Bett, sind rund um die Uhr bei ihren Kindern, können sie streicheln und pflegen. Sie lernen sogar, ihren Kleinen eine Nasensonde zu legen, die sie mit Nahrung versorgt.

Detailansicht öffnen Rund um die Uhr bei ihren Kindern: Das Eltern-Care-Projekt ermöglicht, dass Mütter und Väter ihre Frühchen in überwachten Schutzräumen mitpflegen können. (Foto: Catherina Hess)

Drei Monate wurde die Station dafür umgebaut. Aus ehemaligen Wöchnerinnen-Zimmern wurden Rooming-in-Räume, die der Gesetzgeber nicht vorsieht - deshalb finanziert aus Spenden des Vereins Sternstunden und des Fördervereins "Frühstart ins Leben" sowie vom LMU-Klinikum.

Die Nähe zur Mutter ist das Wichtigste

"Vor 30 Jahren durften die Eltern nicht mal auf die Intensivstationen", sagt Flemmer. Aber Untersuchungen hätten ganz klar ergeben, dass sich der Aufenthalt der Frühchen in der Klinik verkürze, wenn die Eltern mitpflegten. Dass sich vor allem die so wichtige Bindung von Frühchen und Eltern verbessere. Die Nähe zur Mutter, ihr Geruch, ihre Stimme, Kuscheleinheiten und vor allem Wärme - Frühchen brauchen das alles ganz besonders und ganz besonders oft. Kein Wunder also, dass die junge Mutter leise und immer wieder sanfte Worte für ihren Schatz findet, der wohlig warm im Kissen liegt, während der Zwillingsbruder liebevoll von der Pflegefachkraft umsorgt wird. Der Durchbruch im Kampf gegen die Kindersterblichkeit seien nicht Cortison oder andere Medikamente gewesen, sagt Flemmer, sondern der Brutkasten.

Die Ärzte und Pflegefachkräfte kämpfen um jedes Frühchen im Haunerschen Kinderspital, im LMU-Klinikum Innenstadt und in Großhadern. Trotz aller großen medizinischen Fortschritte: Die Grenze der Lebensfähigkeit, erklärt Flemmer, "ist fließend". Therapieversuche würden frühestens zu Beginn der 23. Schwangerschaftswoche unternommen. Aber dann nur auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern und wenn das Extrem-Frühchen 400 Gramm wiegt. "Im Jahr beklagt unsere Neonatologie bis zu 15 tote Kinder, bis zu 15 weitere Kinder versterben vor oder bei der Entbindung, wenn sie nicht lebensfähig sind", sagt der Arzt und blickt nach unten.

Detailansicht öffnen Die kleine Krake haben Großmütter für die Frühchen gestrickt. Die Fangärmchen sind der Nabelschnur nachempfunden. (Foto: Catherina Hess)

Dass Kinder sterben, macht ihm zu schaffen. Auch nach so vielen Jahren der Erfahrung. "Ich kann das immer noch nicht gut aushalten", sagt er und fügt leise hinzu, "und das geht auch nicht weg." Denn jedes Kind sei für jeden Einzelnen auf der Station wichtig, jedes Kind, das gehe, mache alle traurig. Supervision helfe dann und auch die Zeit, die besonders auch die Pflegefachkräfte brauchten, um den Verlust eines Frühchens "zu verdauen". Falls einem Kind nicht mehr geholfen werden kann, wird es, wenn die Eltern dies wünschen, palliativ versorgt. Auch dafür sind die neuen Schutzräume wichtige, intime Rückzugsorte.

Pflegefachkräfte in der Kinder-Intensivmedizin sind rar

Agnes Pachlatho, 27, richtet das Wärmebettchen neu her. Hier zwei stützende Kissen, da zu Rollen gewickelte Decken. Eine blaue mit kleinen Enten, eine grüne mit Schäfchen. Ganz ruhig macht das die angehende Pflegefachkraft im ersten Ausbildungsjahr. Ganz liebevoll. "Ich werde auf jeden Fall weitermachen und Intensiv-Kinderkrankenschwester werden", sagt sie. "Das wollte ich immer." Sie ist eine der wenigen. Denn Pflegefachkräfte sind rar.

"Dieser Mangel in der Kindermedizin ist ein Desaster", sagt Flemmer. Aber in der Kinder-Intensivmedizin sei er am schlimmsten. Von 15 Betten könne er gerade mal sieben betreiben, weil Pflegefachkräfte fehlten. "Irgendwann", glaubt der Leiter der Neonatologie, sei es soweit, dass dieses Versorgungsprekariat "Leben fordert". Ohne die "wunderbare Arbeit" der Pflegefachkräfte, ohne das Rooming-in-Zimmer, sagt die junge Mutter jedenfalls mit Nachdruck, wären "meine beiden jetzt nicht so fit".

Die Zwillinge hatten keinen leichten Start. Aber sie dürfen bald nach Hause. "Sie haben sich super entwickelt", freut sich der Leiter der Neonatologie. "Wir haben immer daran geglaubt, dass alles gut wird", sagt die Mutter der Zwillinge, die sich ebenso wie ihr Mann, "unfassbar" auf Zuhause freut. "Das wird ein Triumphzug", sagt sie, strahlt und tut dann das, was sie seit Stunden tut: den kleineren ihrer beiden Jungen zärtlich streicheln.