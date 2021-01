Als junger Chirurg hat Karl-Walter Jauch am Klinikum in Großhadern angefangen. Jetzt verlässt er das Haus nach sieben Jahren als Ärztlicher Direktor und geht in den Ruhestand. Manches Großprojekt, wie die Planungen für das "Neue Hauner", hätte er gerne noch weiter geführt.

(Foto: Florian Peljak)