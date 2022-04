Zwei renommierte Kliniken im Münchner Nordwesten wollen künftig unter einem gemeinsamen Dach arbeiten: Das Klinikum der Barmherzigen Brüder am Romanplatz und das Klinikum Dritter Orden an der Menzinger Straße haben am Donnerstag mitgeteilt, dass sie bis Mitte nächsten Jahres die Gründung einer gemeinnützigen "Ordenskliniken GmbH" abschließen wollen, die dann als Träger für beide Häuser - und für die Kinderklinik des Dritten Ordens in Passau - dienen soll. Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder verfügt über 405 Planbetten und nahm seinen Anfang vor mehr als 100 Jahren als Männerklinik im Nymphenburger Schloss. Heute ist es besonders für seine Urologische Abteilung bekannt, daneben für das Zentrum für Ernährungsmedizin und Prävention sowie für das Johannes-Hospiz. Das Klinikum Dritter Orden bietet 574 Betten an und ist eine der beliebtesten Geburtskliniken Münchens.