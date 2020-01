In der städtischen München-Klinik sind im vergangenen Jahr 6139 Babys zur Welt gekommen. Das waren laut Klinik trotz eines leichten Rückgangs im Vergleich zum Vorjahr so viele wie in keinem anderen Krankenhaus in Deutschland. Insgesamt wurden 2019 in München 23 463 Kinder geboren, 49 weniger als im Vorjahr. Darunter waren allein in den städtischen Kliniken fünf Drillingsgeburten, ein neuer Rekord, wie die München Klinik mitteilt. Statistisch werden in der ganzen Stadt jedes Jahr nur dreimal Drillinge geboren. Umso außergewöhnlicher sei, dass in der Frauenklinik in Harlaching innerhalb von nur drei Wochen gleich dreimal Drillinge zur Welt kamen. Allen Neugeborenen, die zwischen sechs und zwölf Wochen vor dem errechneten Termin geboren wurden, sowie ihren Müttern gehe es gut. Die München Klinik verfügt derzeit über elf Kreißsäle in den Häusern in Harlaching, Schwabing und Neuperlach, durch die geplanten Neubauten soll die Zahl auf 13 steigen.