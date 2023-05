Was in München heute alles passiert ist: Ein Überblick.

Von Anna Weiß

DER TAG IN MÜNCHEN

"Show, das können die Briten" Weltweit werden Millionen Menschen am Samstag vor den Fernsehern sitzen und die Krönung des britischen Königs Charles III. verfolgen. Vier Münchner erzählen, warum sie dieses einmalige historische Event trotz aller Kritik auf keinen Fall verpassen wollen. (SZ Plus)

EXKLUSIV: Der München Klinik droht Rekord-Verlust Der städtische Konzern erwartet 2023 ein Defizit von knapp 90 Millionen Euro. Wie es um die Patientenversorgung und die Betriebsfähigkeit in den Krankenhäusern steht. (SZ Plus)

Dann kaufen wir das Haus halt selbst! Andy Ebert und seine Nachbarn zahlen keine zehn Euro Miete pro Quadratmeter, und das mitten in München. Doch dann wird ihre Immobilie im Internet plötzlich zum Verkauf angeboten. Wie sich die Mieter nun zusammenschließen, um ihre Wohnungen vor Spekulanten zu retten. (SZ Plus)

Ein Rubens-Gemälde - mehr wert, weil Klimaaktivisten es beschädigt haben? Unter anderem um diese Frage geht es bei einem Prozess gegen drei Aktivisten der "Letzten Generation" in München. Mit ihrer Aktion in der Alten Pinakothek wollten sie nach eigener Aussage gegen die "Untätigkeit der Politik" demonstrieren.

"Die Kinder merken, dass sie anders sind und dass sie herumgereicht werden" In Zeiten des Lehrermangels leidet die Qualität an den Förderschulen - und damit die Versorgung der Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Viele Eltern sind besorgt.

49-Euro-Ticket Deutschlandticket online bestellen - geht jetzt auch bei der MVG

Übergriff in U-Bahn Mann will nicht, dass geraucht wird, und wird zusammengeschlagen

Oberhaching Unbekannter sticht Supermarkt-Kassierer bei Überfall ins Bein

Prozess am Landgericht München Mordversuch am Partykiosk (SZ Plus)

