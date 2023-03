Von Nicole Graner

Die Operation dauert vier Stunden. Alles verläuft gut. Doch dann das Erwachen aus der Narkose, das Zurückkommen aus einem tiefen Schlaf in die Wirklichkeit. Und plötzlich ist der 77-Jährige nicht mehr im Hier und Jetzt. Er findet sich nicht zurecht, weiß nicht genau, wo er ist - und warum. Er spricht undeutlich und findet selten in einen ruhigen Schlaf. Er hat Angst.

"Mein Vater", sagt die 46-jährige Tochter, "war nach der Narkose total verwirrt, extrem unruhig und redete unzusammenhängend." Für sie und die anderen Angehörigen eine schwierige Zeit: Der Vater ganz anders, als ihn doch alle kennen. Und das von einem Moment auf den anderen. "Ich habe ihn nicht wiedererkannt", sagt sie. "Und ich hatte richtig Angst um ihn."

Wie es dem 77-Jährigen vor ein paar Wochen ergangen ist, so ergeht es vielen Patienten nach einer OP. Das Krankheitsbild der plötzlichen Verwirrtheit und Orientierungslosigkeit heißt Delir. Und wird "komplett unterschätzt", wie Patrick Friederich, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie in der München Klinik Bogenhausen, sagt. Jeder dritte über 60-Jährige in Deutschland hat nach einer OP ein Delir. Die Zahlen schwanken laut Friederich in den bisher veröffentlichen Studien. Zwischen 25 und 80 Prozent der Operierten - und das seien nicht nur ältere Menschen - hätten plötzliche Verwirrtheitszustände. 400 Patienten seien das jährlich auf der Intensivstation im Klinikum Bogenhausen.

Ein Delir kann jeden treffen

Die plötzlich auftretende Störung der Wahrnehmung kommt ohne Vorwarnung durch Signale des Körpers. Und sie kann jeden treffen. Was dabei im Gehirn passiert, wisse im Moment noch keiner so genau. Im weitesten Sinne handle es sich aber um Gehirnstoffwechselstörungen. Für eine mögliche Entwicklung eines Delirs gibt es aber klare Risikofaktoren: Die Schwere der Operation zum Beispiel oder das Alter. Weitere Risikofaktoren sind Vorerkrankungen wie ein Schlaganfall oder allgemein Herz-Kreislauferkrankungen, bestimmte Medikamente wie Beruhigungs- und Schlafmittel (Benzodiazepine) oder auch Psychopharmaka. "Alle Medikamente, die aufs Gehirn wirken, können ein Delir provozieren", erklärt der Anästhesiologe.

Ein Delir hat viele Ausdrucksformen. Manche Patienten seien ganz ruhig und lägen apathisch im Bett, sagt Friederich. Andere werden unruhig, hyperaktiv, sogar aggressiv und schlagen um sich. Oder ziehen sich selbst den Beatmungsschlauch heraus. Der eigene Kontrollverlust in einer Umgebung, die einem nicht vertraut ist, macht Angst. "Mein Vater wollte weg. Und er wollte ständig, dass ich ihm seine Schuhe gebe", erzählt die Tochter, die selbst als Ärztin in der Intensivmedizin tätig ist. Er habe die Tabletten nicht genommen. Auch sei er sehr fixiert auf Namen gewesen. Und müde. Sehr oft müde.

Detailansicht öffnen Schnelle Orientierung: Brille oder Hörgerät kommen in die pinke Box. Sie ist im Aufwachraum sofort griffbereit, wenn der Patient nach der Narkose aufwacht. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Der Aufwachraum in der Klinik für Anästhesiologie in Bogenhausen mit seinen 15 Betten hat keine Fenster. Ob es draußen Tag ist oder Nacht, sieht man nicht. Eine große Uhr hängt an der Wand. Es ist Freitag. 3. März. Zehn Uhr. Das Licht ist gedämpft, die Pflegefachkräfte sprechen leise. Zwei Patienten schlafen nach ihrer OP noch, sie werden überwacht.

Wenn sie aufwachen, sollen sie sich schnell zurechtfinden. In einer kleinen pinkfarbenen Box liegt die Brille oder das Hörgerät des Patienten. Diese Hilfsmittel wurden dem Kranken erst kurz vor der Narkoseeinleitung abgenommen. Alles, was normal ist, alles, was hilft, sich schnell wieder zu orientieren und in die Realität zu finden, kann einem Delir vorbeugen. Deswegen auch die große Uhr.

Detailansicht öffnen Was ist für ein Tag? Die große Uhr hilft dem Patienten, sich zurecht zu finden. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Ist der Patient aufgewacht, fragen ihn die Pflegefachkräfte behutsam, wie es ihm geht, ob er weiß, wo er sich gerade befindet, wie er heißt. Und wenn er richtig wach ist, fragen sie nach dem Ananasbaum. Bei jedem A soll er die Hand der Pflegefachkraft drücken. "Oder ich bitte ihn, die Wochentage rückwärts aufzusagen", sagt Pflegefachkraft Doreen Brumme, 41. Klappt das alles gut, bestehe erstmal kein Anlass zur Sorge.

"Eine OP ist ein massiver Eingriff in die Integrität des Körpers", sagt Friederich. Auch wenn es schon längst nicht mehr stimme, dass jede große OP auch eine stärkere Narkose brauche. Viel habe sich in der Anästhesie getan. Die Möglichkeiten, die Narkosemittel individuell auf den Patienten einzustellen, seien groß. Manchmal sei ein Patient sogar wach, während am Gehirn oder am Herzen operiert wird. Trotzdem: Der Körper muss mit jedem Eingriff fertig werden. Und ein Delir ist eine Antwort des Körpers. "Deshalb müssen wir alles vermeiden, was wir vermeiden können, um das Risiko eines Delirs zu mindern." Dazu gehört, so schnell wie möglich Normalität herzustellen: einen Tag- und Nachtrhythmus und daran angepasstes Licht, eine schnelle Ansprache, eine frühe Mobilisation, Musik, bekannte Bilder, keine grellen Farben und keine lauten Geräusche.

Detailansicht öffnen Leuchtendes Ohr: Wenn es grün blinkt, ist der Geräuschpegel auf der Intensivstation in Ordnung. Bei rot ist es zu laut. Patienten nach einer OP oder mit Delir sind sehr geräuschempfindlich. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Herzmonitore piepen, Sauerstoffgeräte pfeifen. Leise ist es auf der Intensivstation in Bogenhausen nicht. Doch es wird aufgepasst, dass der Geräuschpegel nicht zu hoch ist. Dazu steht mitten in der Intensivstation ein leuchtendes Ohr, das "Soundear". Grün heißt, es ist ruhig genug, orange bedeutet grenzwertig und rot "zu laut". "Wir schauen genau, dass es grün bleibt", sagt Friederich, und zeigt noch auf die himmelblauen Vorhänge, die die Abteile trennen. Diese Farbe wirke beruhigend.

Detailansicht öffnen Dreimal am Tag prüfen Ärzte und Pflegefachkräfte, wie ansprechbar der Patient ist. Das Ergebnis wird sorgfältig in die digitale Akte eingetragen. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

"Wie heißen Sie?". "In welcher Stadt sind Sie?". "Wissen Sie, wo Sie sich befinden?". Eine Pflegefachkraft stellt gerade einem erwachenden Patienten Fragen. Dreimal am Tag wird nach einer genauen Checkliste, der Intensive Care Delirium Screening Checklist, der Zustand des Patienten abgefragt. Wie aufmerksam oder desorientiert er ist, ob er unzusammenhängend spricht. Alles wird in seiner digitalen Akte eingetragen. Wird ein Delir festgestellt, gibt es nur zwei Dinge, die helfen: intensive Zuwendung und eine gute Einstellung wie zum Beispiel durch angstlösende und beruhigende Medikamente.

Ein wichtiger Punkt sind auch die Angehörigen. So schnell wie möglich sollen die Patienten Kontakt zu ihnen haben. Ob Intensivstation oder Normalstation, auf der Delire durchaus auch vorkommen, aber vielleicht nicht so schnell diagnostiziert werden.

Der 77-jährige Patient lag nach der OP auf der Normalstation. Seine Tochter erkannte, dass er ein Delir hat und kümmerte sich um eine gute Versorgung durch die Familie. Besonders wichtig sei es gewesen, erzählt die 46-Jährige, einen normalen Tag- und Nachtrhythmus wieder herzustellen. Tagsüber wach sein, nachts schlafen. "Ich habe meinen Vater oft in die Nacht begleitet", sagt sie. Das habe geholfen, nach und nach wurde sein Zustand besser, seine Ängste verschwanden. "Die Angehörigen", ist sich die Tochter sicher, "sind das beste Medikament."

Detailansicht öffnen Es ist eine Herausforderung im Klinikalltag, alle Anforderungen an eine gute Delir-Prophylaxe umzusetzen, sagt Patrick Friederich, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie in Bogenhausen. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Chefarzt Patrick Friederich ist es sehr wichtig, dass alle in seinem Team das Delir ernst nehmen. Dass es generell noch besser im Krankenhausalltag ins Bewusstsein rückt. Noch immer sei ein Delir "schambesetzt", weil es primär mit einem Alkoholproblem oder einem Drogenentzug in Verbindung gebracht werde. "Vielen ist es peinlich, darüber zu sprechen, verwirrt gewesen zu sein."

Ein Delir kann nur Augenblicke, aber auch Stunden und länger dauern. Bei ihrem Vater dauerte es eine Woche. Doch jetzt ist der 77-Jährige wieder "ganz der Alte", wie seine Tochter sagt. Endlich.