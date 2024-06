Von Ekaterina Kel

Zwei Orte weniger, an denen Herzinfarkte in der Stadt versorgt werden können. Das sieht das neue Medizinkonzept des kommunalen Klinikunternehmens München Klinik (Mük) vor. Weniger – das hört sich im ersten Moment bedrohlich an. Doch das sei es keinesfalls, sagen die Verantwortlichen. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht zu erklären, warum diese Einsparung in der Notfallversorgung nicht nur niemanden bedroht, sondern sogar sinnvoll ist.