Der Reformprozess „Mük 20++“ der kommunalen Kliniken in München ist in vollem Gange. Besonders die Neustrukturierung der Zentralen Notaufnahmen (ZNA) steht für die nächsten drei Jahre im Fokus. Dafür hat die München Klinik (Mük) vor einigen Monaten Tim Flasbeck als Direktor für innerklinische Notfallmedizin nach München geholt. Der 50-Jährige ist Arzt und arbeitet gerade zusammen mit dem klinischen Personal der München Klinik intensiv an einer Optimierung der Notaufnahme. Am Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus ist ihm das mit der modernsten Notaufnahme in Europa gelungen. Jetzt will er auch die besten Lösungen für die kommunalen Kliniken in München finden. Die besondere Herausforderung: Er strukturiert die Notaufnahme nicht nur in einem Haus neu. Hier sind es vier und in Summe ergibt das dann die wohl größte Notaufnahme in Deutschland.
Neustrukturierung in der München KlinikWartezeiten in der Notaufnahme? Soll es nicht mehr geben
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Vier, acht oder sogar 20 Stunden müssen Patienten in deutschen Notaufnahmen auf ihre Behandlung warten. Experte Tim Flasbeck erläutert, wie die München Klinik aus „diesem ineffizienten Wahnsinn herauskommen“ möchte.
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