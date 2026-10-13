Jährlich werden 150 000 Patientinnen und Patienten in den vier Notfallzentren der München Klinik (Mük) versorgt. Ob in Schwabing, Bogenhausen, Harlaching oder Neuperlach – Wartezeiten in den Zentralen Notaufnahmen (ZNA) bis zu 30 Stunden gehören wie überall in deutschen Notaufnahmen zum bitteren Alltag. Wie auch zeitweise abgemeldete und für den Rettungsdienst nicht mehr anzufahrende Notaufnahmen, unzufriedene Patienten, überbelastete Ärzte und Pflegefachkräfte.

Seit einem Jahr arbeitet Münchens größter Notfallversorger an dem neuen Konzept ZNA20++, um die Situation in ihren Notaufnahmen zu entschärfen und zu verbessern. Mit Erfolg: Die Abmeldequote der ZNA der Mük bei der Rettungsleitstelle wurde um 57 Prozent gesenkt. Und: Das Wartezimmer der Notaufnahme in Harlaching ist leer – obwohl mehr Patienten versorgt werden.

Man muss schon zweimal hinschauen. Kein Patient sitzt im hellen Warteraum auf den Stühlen. Niemand da. „Und das ist nahezu zu 80 Prozent so, während wir angemeldet sind und viele Patienten versorgen“, sagt Florian Lemmink. Der pflegerische Leiter der Notaufnahme der Mük sagt das beim Presserundgang durch die Notaufnahme Harlaching mit Stolz und mit einem Gefühl der Erleichterung. „Es ist einfach gigantisch.“ Denn er weiß, was diese ersten Erfolge bedeuten: dass sich die viele zusätzliche Arbeit der Kollegen in den vergangenen Monaten auszahle, die eine Schulung nach der anderen bewältigt haben, dass sich endlich etwas bewege. Vor dem Projektstart erinnert er sich an volle Wartezimmer, lange Schlangen. Er erinnert sich an Tage und die eigene Ohnmacht, nicht mehr zu wissen, ob man das alles überhaupt schaffe. „Wie oft habe ich schon meinen eigenen Beruf hinterfragt“, sagt Lemmink.

Wo gibt es denn so etwas im Krankenhaus? Ein leerer Warteraum in der Zentralen Notaufnahme während des Betriebs?: Seit einem Jahr optimiert Tim Flasbeck (l.) zusammen mit allen Teams die Struktur der Notaufnahme. Der Direktor für innerklinische Notfallmedizin und der pflegerische Leiter der Notaufnahme der Mük, Florian Lemmink, freuen sich, dass das neue Konzept aufgeht. Foto: Robert Haas

Warum ist das Wartezimmer in Harlaching plötzlich leer? Drei Zauberwörter hat Tim Flasbeck, Direktor für innerklinische Notfallmedizin, in seinen Visionen für einen Neustrukturierung der ZNA in den München Kliniken seit einem Jahr immer und immer wieder genannt: Zufluss, Durchfluss und Abfluss. Es geht um die Patientenströme. Und um planbare Zeitfenster, wie er sagt. 50 Prozent der Patienten kämen täglich zwischen neun und 16 Uhr. In dieser Zeit müssen die Notaufnahmen stark besetzt sein. In diesen sieben Stunden müssen die Abläufe besonders zuverlässig funktionieren.

Abläufe, die nun an allen vier Standorten der Mük standardisiert wurden. „Vor Projektstart hatte jedes Haus eigene Standards“, sagt Lemmink. Einheitliche Standards sind verbunden mit einheitlichen Schulungen. Sie fanden in den vergangenen Monaten für alle Teams täglich statt. „Das war und ist eine riesige Belastung für die Mitarbeitenden neben dem laufenden Betrieb“, sagt Tim Flasbeck.

Mit einer Willkommenskultur, die den Patienten nicht mit Stopp-, oder Verbotsschildern, sondern freundlich empfängt, ihm zeigt, dass man ihn wertschätzt und ernst nimmt, beginnt der Aufenthalt in der ZNA. Und mit der ersten medizinischen Triage. So ist sofort am Eingang der ZNA in Harlaching eine gut geschulte Pflegefachkraft für den Patienten da. Sie entscheidet zunächst, wie es weitergeht. Ob der Patient in die ZNA aufgenommen, in ein Medizinisches Versorgungszentrum oder eine Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung weitergeleitet wird.

Medizinische Ersteinschätzung: Eine gut geschulte Pflegefachkraft entscheidet, wo der Patient versorgt werden soll. Foto: Robert Haas

Für Patienten, die nach der Ersteinschätzung in die ZNA aufgenommen werden, folgen die medizinischen Untersuchungen. Immer wahrgenommen von den Pflegefachkräften und des neuen „Flowmanagers“. Er beobachtet die Vorgänge, schaut, dass alle Arbeitsabläufe ineinander fließen, dass kein Patient vergessen wird und wer auch von den Ärzten und Pflegefachkräften Unterstützung benötigt.

Neu ist auch die „Holding Area“. Direkt neben der Notaufnahme warten die Patienten, die nach der Versorgung aus der ZNA kommen und auf Station aufgenommen werden sollen, in ruhiger Atmosphäre. Liegend oder sitzend. Auch sie werden dort einer Pflegefachkraft betreut. Sie werden dann auf Station gebracht, wenn es die Abläufe dort erlauben. Die Holding Area entlaste die Notaufnahme und die Pflegenden auf den Stationen, sagt Lemmink. Auch sei durchaus planbar, wie viele Notfallpatienten in der Regel auf Station kommen würden. Heißt laut Flasbeck: Man kann diese Betten vorhalten.

Punkte am Boden: Im Schockraum weiß jeder, wo er stehen soll. Florian Demetz, Chefarzt der Klinik für Akut- und Notfallmedizin der Mük Harlaching erklärt, wie wichtig das Miteinander ist, wenn es schnell gehen soll. Foto: Robert Haas

Auch wenn es noch viel zu tun gibt, Umstrukturierungen und Schulungen an den anderen Standorten stattfinden: „Die ersten Erfolge sind sichtbar“, sagt Florian Demetz. „Aber das schafft man nur im Team“, sagt der Chefarzt der Klinik für Akut- und Notfallmedizin der Mük Harlaching. Früher habe man mehr nebeneinanderher gearbeitet, jetzt gehe es mehr um das Miteinander. Das sei „sehr schön“, sagt auch Ruth Chmiel. Die Geschäftsführende Oberärztin der Pädiatrie in Harlaching schätzt diese neue Zusammenarbeit. Schließlich nimmt die Relevanz der Notfallversorgung von Kindern zu. Fast 50 Prozent der Notfälle in der Mük sind Kinder. Die ZNA der Kinder liegt in der neu gebauten München Klinik Harlaching gleich neben der ZNA der Erwachsenen. Gegenseitige Unterstützung braucht also keine langen Wege mehr.

Das Ziel der Mük: keine Wartezeiten in allen Notaufnahmen der Mük. Weniger Abmeldungen bei den Rettungsleitstellen und dadurch mehr versorgte Notfallpatienten sowie eine kürzere Verweildauer der Patienten in der ZNA. Auch die habe sich, sagt Lemmink, schon deutlich verbessert. „Noch ist alles nicht perfekt“, sagt Chefarzt Demetz. Aber das Konzept funktioniere und sei auf jeden Fall der „richtige Weg“.

Das scheint zu stimmen: Auch eine Stunde später ist der Warteraum der ZNA in Harlaching erneut leer.