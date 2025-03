Viel Hightech für das Herz und eine Stärkung der Notfallversorgung: Erst vor Kurzem hat die Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin der München Klinik (Mük) in Bogenhausen ihren Funktionsbereich modernisiert und um ein viertes Herzkatheterlabor erweitert. Doch dieses Jahr stehen noch weitere große Neuerungen bei den kommunalen Kliniken der Stadt München an. Zwei der lang geplanten Großbauprojekte der Mük werden fertig. Im Mai der Erweiterungsbau der Klinik Bogenhausen, im November der Neubau der Harlachinger Klinik.

Die beiden Bauprojekte eint vieles. Die hohen Kosten, die Chance für Veränderungen wie im Digitalen, die Stärkung medizinischer Profile und der Notfallversorgung. Und beide Baumaßnahmen wurden in der Coronazeit begonnen. Bei der Grundsteinlegung in Harlaching im Juli 2021 trugen die Gäste Masken und gingen auf Sicherheitsabstand. Beim Richtfest im Juni 2022 ging es schon wieder ohne.

Durch Lieferengpässe von Baukomponenten, die Corona mit sich gebracht hat, verzögert sich der Bau in Bogenhausen um eineinhalb Jahre, in Harlaching um ein Jahr. „Trotzdem sind wir verdammt gut durch diese Zeit gekommen“, sagt Tim Guderjahn. Der kaufmännische Direktor der Mük spricht sogar von einer „recht reibungslosen“ Bauabwicklung.

Der helle Erweiterungsbau und sogenannte "fünfte Finger" schließt nahtlos an das Klinikgebäude mit seinen leuchtend grünen Fassade-Elementen an. (Foto: München Klinik)

Fast 200 Millionen Euro groß ist das Investitionsvolumen für den Erweiterungsbau, den sogenannten „fünften Finger“ in Bogenhausen. Er schließt sich als fünftes Bauelement direkt an die vier bestehenden Gebäude mit den markanten, grasgrünen Fassade-Elementen an. In Harlaching liegt es bei 255 Millionen. Beide Bauvorhaben sind laut Mük „im Budget“, alle Kosten seien, so Guderjahn, auch „transparent“ gemacht. Was die Kosten anbelangt, müsse die Stadt München also mit „keinen Überraschungen“ rechnen.

Im „fünften Finger“ wird es 17 OP-Säle geben

Der „Finger“ in Bogenhausen hat sechs Geschosse. 17 OP-Säle wird es geben. Davon zwei Hybrid-OP-Säle. Sie sind größer und verbinden Chirurgie und Bildgebung wie CT miteinander, die während der OP genutzt werden können. Das heißt, der Patient kann minimalinvasiv und schonender operiert werden. Zwei Intensiv- und eine IMC (Intermediated Care)-Stationen mit über 100 High-Care-Betteneinheiten sind vorgesehen.

Der Großteil dieser Betteneinheiten ist mit einem besonderen Lichtkonzept ausgestattet, das Patienten nach Operationen vor einem Delir schützen, Verwirrtheitszuständen vorbeugen soll. Tag und Nacht werden zum Beispiel durch verschiedene Lichtszenarien dargestellt. 64 Betten gibt es in zwei Wahlleistungs-Stationen für Patienten, die besondere Unterkunftsleistungen des Krankenhauses in Anspruch nehmen wollen. Untergebracht sind im neuen Gebäude außerdem die Zentralsterilisation und die Pathologie. Laut Geschäftsführer Götz Brodermann würden bereits „schon Testabläufe“ durchgeführt, damit die Inbetriebnahme im Mai möglichst reibungslos klappen könne.

Die München Klinik Schwabing hat schon einen - Bogenhausen und Harlaching bis jetzt noch nicht: einen Hubschrauber-Landeplatz auf dem Dach. In beiden Kliniken landet der Hubschrauber bis zur Inbetriebnahme auf Bodenlandeplätzen. Vom Dach kann es dann in beiden Maximalversorgern mit dem Aufzug ohne großen Zeitverlust nach unten in die Schockräume und OP-Säle gehen.

So soll der Vorplatz der neuen München Klinik Harlaching aussehen, noch ist dort eine Baustelle. (Foto: Hild und K)

1965 galt der Harlachinger Klinikneubau als eines der modernsten Krankenhäuser Deutschlands. Doch die Stadt München und die München Klinik entschieden sich vor Jahren, den alten Bau nicht mehr umzurüsten, weil er für die Anforderungen an die modernste Medizin nicht mehr gereicht hätte. Von den Kosten für eine Sanierung ganz zu schweigen. „Wir wollten eine komplett neue Klinik, anstatt uns mit der alten zu verbasteln“, betont Guderjahn.

Die lindgrün gehaltene Fassade der neuen Klinik ist schon fertig, die Räume bald bezugsfertig. (Foto: München Klinik)

80 000 Tonnen Stahlbeton sind verbaut. Und 2935 Türen. Noch kleben Warenzettel auf den grün gerahmten Fensterscheiben, aber die Fassade ist fertig - in lindgrünen Tönen gehalten und im Erdgeschoss mit farblich passenden, Mosaiksteinchen verkleidet. Die neue Klinik wird alle medizinischen Zentren unter einem Dach vereinen. Vom Trauma- und Notfallzentrum bis zum Neurozentrum. Ein Schwerpunkt wird die Geburtshilfe sein. Die Frauen- und Kinderklinik wird erweitert, es wird sieben Kreißsäle geben. Dazu wird die Geburtshilfe der München Klinik Neuperlach in Harlaching aufgehen.

Mit den Hebammen, die in den letzten Monaten verstärkt für den Erhalt der Geburtshilfe in Neuperlach und ihre Arbeitsbedingungen gekämpft haben, habe es inzwischen viele Gespräche und Workshops mit einer leitenden Hebamme der Mük gegeben, sagt Geschäftsführer Götz Bordermann. „Ich glaube, es ist jetzt doch in den Köpfen angekommen, dass die Geburtshilfe umziehen wird.“ Auch habe man miteinander ein Konzept entwickelt, wie es möglich sein könne, dass angestellte und freiberufliche Hebammen in den sieben Kreißsälen gemeinsam und nebeneinander arbeiten könnten. „Wir können das wirklich regeln“, glaubt Brodermann. Jetzt müssten die Hebammen nur ganz individuell für sich prüfen, nach welchem Konzept sie arbeiten wollten.

Setzen auf Veränderung und neue Prozesse in der München Klinik: Geschäftsführer Götz Brodermann (links) und der kaufmännische Geschäftsführer Tim Guderjahn München Klinik Geschäftsführung. (Foto: Stephan Rumpf)

Die größte Herausforderung werden die Umzüge sein. Bei laufendem Betrieb muss die gesamte Intensivstation in Bogenhausen in die neuen Räume ziehen. In Harlaching ist das eine Mammutaufgabe. „In nur einer Woche wird die alte Klinik mit Mensch und Maus stationsweise komplett in die neue umziehen. Dann gibt es kein Zurück mehr“, erklärt Brodermann. Längere Testphasen und Live-Szenarien zum Beispiel in den neuen OPs würden bald durchgeführt. Die Mitarbeiter müssten sich in nächster Zeit mit Hilfe einer Art Checkliste auch immer wieder die Räume und Wege im neuen Haus erschließen. „Denn es ist total wichtig, dass alle Mitarbeiter sofort eine Orientierung haben, alle Wege, alle Stationen kennen“. Die Klinik müsse von der ersten Minute an funktionieren.

Das Gebäude an der Thalkirchner Straße wird 2027 an die Stadt zurückgegeben

Die Mük hat insgesamt noch fünf Standorte. Schon länger ist klar, dass die München Klinik an der Thalkirchner Straße aufgegeben wird und die dortige Dermatologie der Mük nach Bogenhausen umziehen wird. Das Gebäude wird voraussichtlich 2027 an die Stadt München zurückgegeben. Dort plane die Stadt München laut Guderjahn eine „nicht-klinische-Nutzung“, unter anderem „wohl Wohnraum“.

Ein Blick auf die München Klinik Schwabing. Auch da tut sich viel. Im Mai 2024 wurde die neue Kinder- und Frauenklinik im ersten Bauabschnitt eröffnet. Nun soll in einem zweiten Bauabschnitt der an die Klinik angrenzende Erweiterungsbau in den Fokus rücken, der dann die Notaufnahme für Erwachsene und weitere Stationen enthalten wird. Dazu muss das alte Haus 25 abgerissen werden. Die Mük hofft, dass mit dem Rückbau noch 2025 begonnen werden kann. Die Abriss-Vergabe werde laut Guderjahn „derzeit geprüft“. Bis 2026 soll das Gebäude dann verschwunden sein. Das alte Haus 24 an der Parzivalstraße wird dann außerdem saniert und mit der Kinder- und Frauenklink im Neubau verbunden.

Das Klinikareal in Schwabing ist groß. Einige Häuser hat die Mük bereits an die Landeshauptstadt München zurückgegeben, wie die Bettenhäuser eins, zwei und drei. Dort entstehen derzeit an die 200 Wohnungen für Pflegekräfte der München Klinik und der Münchenstift. Die ersten beiden Häuser sollen Ende 2025 fertig sein.

Andere Häuser werden noch aufgegeben, wie die Häuser fünf und sechs, und Ende 2027 auch das Haus zehn. Dort befinden sich heute unter anderem eine Palliativstation mit acht Betten und der Sonderisolationsbereich. „Eine neue, sehr schöne Palliativstation wird es dann in Harlaching geben“, freut sich Brodermann. Also in acht Monaten.