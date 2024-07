Zwei große Medizinzentren mit der höchsten Versorgungsstufe und zwei kleinere Standorte – das ist die Zukunft der München Klinik (Mük). Eins der größten kommunalen Krankenhausunternehmen Deutschlands steht vor weitreichenden Veränderungen. Nicht zuletzt geht es auch darum, das nahezu 100-Millionen-Euro-Defizit in der Klinikkasse langfristig auszugleichen. An diesem Donnerstag stimmen die Stadträtinnen und Stadträte erstmals über das neue Medizinkonzept ab. Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek (SPD) empfiehlt dem Gesundheitsausschuss, den Plänen der Klinik zuzustimmen.

Im Detail sollen die Klinik Bogenhausen und die Klinik Harlaching Maximalversorger mit jeweils eigenen medizinischen Zentren werden, etwa für die Onkologie oder Neurologie. Der Geschäftsführer der München Klinik, Götz Brodermann, spricht von sogenannten Leuchttürmen. Man wolle die einzelnen Standorte stärker profilieren, um sie an die geplante bundesweite Krankenhausreform anzupassen. Auch in der Beschlussvorlage für den Gesundheitsausschuss wird in diese Richtung argumentiert: Doppelstrukturen bestimmter Fachdisziplinen an mehreren Standorten sowie eine fehlende medizinische Profilschärfung, heißt es dort, reduzierten die Chancen, bestimmte medizinische Leistungsgruppen zugesprochen zu bekommen, wie sie in der Krankenhausreform geplant seien.

Am Standort Schwabing steht schon jetzt die gerade erst eröffnete Frauen- und Kinderklinik mit einem Maximalversorger für Kinder- und Jugendmedizin und setzt einen Akzent. Darüber hinaus ist sowohl für Schwabing als auch für das Klinikum in Neuperlach eine Reduzierung des Notfallangebots von Stufe zwei auf Stufe eins vorgesehen. Das bedeutet eine Basisnotfallversorgung mit je einer Abteilung für Innere Medizin, Chirurgie und Intensivmedizin. Laut einer Studie des Instituts für Notfallmedizin und Medizinmanagement am LMU-Klinikum ist die Notfallversorgung der Bevölkerung dadurch nicht gefährdet.

Den Zeitrahmen für die Umsetzung hat Geschäftsführer Brodermann auf „zehn, fünfzehn Jahre“ angesetzt. Es gibt darüber hinaus noch langfristigere Pläne, die Notfallversorgung in Neuperlach noch weiter zu reduzieren, auf bloß noch ambulante Strukturen. Daran gab es zuletzt Kritik von der CSU. Hier hält sich auch das Gesundheitsreferat (GSR) etwas zurück: Einen Wegfall der stationären Basisnotfallversorgung würde das GSR „nur als vorstellbar beurteilen, wenn vorher entsprechend tragfähige ambulante Notfallstrukturen etabliert worden sind“, heißt es in der Vorlage. „Dies dürfte eine Herausforderung darstellen.“

Ein weiterer Aspekt hat im Vorfeld für viele Diskussionen gesorgt: die geplante Verlegung der Geburtshilfe von Neuperlach nach Harlaching. Die Neuperlacher Hebammen protestieren seit eineinhalb Jahren dagegen. Auch nachdem bekannt wurde, dass im bayerischen Krankenhausplan die Schließung längst festgeschrieben ist. Zuletzt hatte das Gesundheitsreferat eine Studie vorgelegt, laut der die geburtshilfliche Versorgung in München auch ohne den Standort in Neuperlach funktioniert. Doch der Protest der Hebammen geht weiter: Anfang dieser Woche demonstrierten sie erneut am Marienplatz. „Unser Kreißsaal ist einzigartig“ oder „Sichere Arbeit für sichere Geburten“ lauten ihre Botschaften, die sie auf Pappschildern hochgehalten haben.

Es geht um die Angst, dass die Bevölkerung im Osten der Stadt mit dem Wegfall des Standortes Neuperlach nicht mehr ausreichend versorgt ist. Und es geht um die Form ihrer Arbeit: 24 Hebammen sind in Neuperlach in Festanstellung, die 26 Hebammen in Harlaching freiberuflich. „Angestellte und freiberufliche Hebammen können nicht zusammen in einem Kreißsaal arbeiten“, sagt Leonie Lieb, die für die Neuperlacher Hebammen spricht. Wenn etwa eine werdende Mutter einen Vertrag mit einer freiberuflichen Hebamme gemacht habe, könne eine fest angestellte Hebamme da nicht eingreifen. Man werde so lange gegen die Zusammenlegung protestieren, bis gesichert sei, dass keine Hebamme aus dem „Angestelltenverhältnis verdrängt“ werde, sagt Lieb.

Laut München Klinik gibt es kein grundsätzliches Ausschlusskriterium für ein Hybridsystem beider Arbeitsformen. Forderungen verschiedener Münchner Parteien, darunter auch SPD und Grüne, zielen nun darauf, dass den Hebammen ermöglicht werden soll, „dauerhaft und gleichberechtigt“ im Kreißsaal tätig zu sein – was Brodermann bisher nicht versprechen wollte, solange er „keine definitive Lösung dafür“ habe. Im Zuge dieser Debatte fordern die beiden Regierungsfraktionen Grüne/Rosa Liste und SPD/Volt gemeinsam mit der Linken einen Expressbus für die bessere Anbindung des Klinikums Harlaching an den Osten der Stadt.