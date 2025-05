Festim Veliqi ist das, was man landläufig einen Baum von Mann nennen würde. Hoch gewachsen, durchtrainierter Körper, tätowierte Oberarme – und vor fast auf den Tag genau zehn Jahren das Gegenteil. Mit zertrümmerten Knochen und zahlreichen inneren Verletzungen nach einem schweren Motorradunfall musste Veliqi über viele Wochen im künstlichen Koma auf der Intensivstation in Bogenhausen versorgt werden. Dass er als inzwischen stolzer Familienvater am Dienstagnachmittag in einem Festzelt auf dem Gelände der München Klinik Bogenhausen stand, verdankt er einem hoch engagierten, hoch qualifizierten medizinischen Team, die täglich um sein Leben gekämpft haben.