Ebola, Lassa-Fieber, Krim-Kongo-Fieber oder andere hochansteckende Infektionskrankheiten: In Sonderisolierstationen (SIS) können sie behandelt werden. Sieben davon gibt es in Deutschland, eine in München. Zwei Jahre wurde die SIS der München Klinik Schwabing modernisiert, jetzt ist sie auf dem neuesten Stand und mit höchsten Sicherheitsstandards ausgerüstet: einer besonderen Klimatechnik mit Filtersystemen für die Abluft, Schleusen sowie einer hochmodernen Einheit zur sicheren Dekontamination des Personals.