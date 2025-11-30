Die Stimmung in der Belegschaft der München Klinik (Mük) ist aufgeheizt. Seit Wochen wird über die Restrukturierungsprozesse diskutiert, die mit dem Konzept Mük20++ einhergehen und mit deutlichen Einsparungen verbunden sind. Nach dem Betriebsrat der Klinik haben nun auch Ärztinnen und Ärzte der Mük Klinik Neuperlach sowie ärztliche Teams aller vier Notaufnahmen Bogenhausen, Harlaching, Schwabing und Neuperlach ihren Sorgen und ihrem Ärger über anstehende Stellenkürzungen in Briefen an die Geschäftsführung, die Stadt München und die Ärztegewerkschaft Marburger Bund Luft gemacht.