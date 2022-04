Was jeder Einzelne fürs Klima tun kann / Neue Zweifel am Tathergang beim Parkhausmord

Von Jakob Wetzel

Eines steht leider fest: Es wird noch ungemütlich werden mit dem Klimaschutz. Derzeit ist viel davon die Rede, die Heizung herunterzudrehen, das Auto stehen zu lassen, überhaupt Energie zu sparen. Mal geht es darum, weniger abhängig von Gaslieferungen aus Russland zu werden, aber meist ist der Grund, das Klima zu schonen. Die SZ geht deshalb in einer neuen Serie der Frage nach, was jede einzelne Münchnerin und jeder einzelne Münchner eigentlich tun kann. Für den Anfang habe ich recherchiert, wie klimaschädlich unser Alltag und unsere Freizeitunternehmungen sind (SZ Plus). Und jetzt fühlt es sich so an, als hätte ich es lieber gelassen.

Das Problem ist: Alleine ein Hund verursacht derzeit im Jahr einen größeren Ausstoß von Treibhausgasen, als sich in einem klimaneutralen München jede und jeder einzelne Mensch insgesamt noch erlauben dürfte. Wissenschaftler haben zuletzt ausgerechnet, wie viel Treibhausgase vor allem für das Tierfutter, aber auch zum Beispiel für Fahrten zum Tierarzt sowie für die Entsorgung von Exkrementen ausgestoßen werden. Das Ergebnis ist deprimierend. Eine Katze schlägt weniger stark zu Buche als ein Hund, im Grunde gilt für sie aber dasselbe. Geradezu verheerend ist die Klimabilanz eines Pferdes.

Und jetzt? Müsste man für den Klimaschutz den Hund abschaffen? Ich hoffe nein. Aber man wird sich wohl an den Gedanken gewöhnen müssen, in Sachen Klimaschutz wirklich alle Familienmitglieder mitzudenken, nicht nur die zweibeinigen.

DER TAG IN MÜNCHEN

Neue Zweifel am Tathergang beim Parkhausmord In den aufsehenerregenden Fall Charlotte Böhringer kommt wieder Bewegung. In einem Indizienprozess war ihr Neffe als Täter verurteilt worden. Nun prüft die Staatsanwaltschaft nach einem Hinweis, ob es einen neuen Ermittlungsansatz gibt.

Was ein Berliner Künstler am alten Busbahnhof plant Der zentrale Omnibusbahnhof am Olympiazentrum wurde vor Jahren stillgelegt. Nun kommt das marode Dach weg, um Platz für das Jubiläum der Spiele von 1972 zu schaffen - und für eine große Skulptur.

"Sie ist noch nie weggelaufen" Plötzlich ist Tia einfach weg. Sofort startet Florine Lutz eine große mediale Suchaktion nach ihrem Labrador-Münsterländer-Mischling. Am Ende überführt jedoch eine Hündin den Dieb.

Mordkommission ermittelt nach Massenschlägerei auf Maximilianstraße Mehr als 20 Personen prügeln am Donnerstagabend an Münchens Luxusmeile aufeinander ein, mehrere müssen anschließend mit Stichverletzungen ins Krankenhaus. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

E-Scooter dürfen nur noch auf festen Plätzen geparkt werden Die Regel soll von Mitte des Jahres an innerhalb des Altstadtrings gelten. Wird ein Roller nicht auf der vorgesehenen Fläche abgestellt, laufen die Gebühren weiter.

Der Reaktor spaltet weiter Auch die rot-grün-gelbe Bundesregierung duldet im Forschungszentrum Garching weiter den Betrieb mit hoch angereichertem Uran. Doch was, wenn es in die falschen Hände gelangt?

Vom Riemer Park bis zum Hachinger Tal soll alles Grün werden Erholungsraum, Frischluftschneise, Verbindungsachse: Die Stadt entwickelt einen Plan für eine Parkmeile. Bis es soweit ist, wird es zwar noch dauern - doch schon in diesem Sommer sollen einige Ideen umgesetzt werden.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg