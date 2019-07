12. Juli 2019, 18:26 Uhr Gartenbau Wenn in München plötzlich Bananen wachsen

Der Klimawandel lässt in Deutschland exotische Blüten sprießen. Die Geschichte eines Münchner Tropengarten-Liebhabers.

Von Stefan Ulrich

Am schönsten ist der Gang durch den Garten am frühen Morgen nach einer sommerlichen Gewitternacht. Wenn die Sonnenstrahlen schräg durch die Bäume strahlen und Nebeldunst aufsteigen lassen, der durch die weißen Blütenkelche der Brugmansia wabert, während der Schlafbaum behutsam seine gefiederten Blätter entfaltet. Durch den Dschungelbaum hüpfen kleine Vögel, eine frühe Hummel schnurrt in einer Blüte des Bärenklaus. Für einen Augenblick vermeint der Gärtner, im äquatorialen Afrika, auf Indonesien oder in Brasilien zu leben.

Wie kommt man auf die Idee, ...