Von Caroline Drees

Es gibt sie tatsächlich, die Profiteure des Klimawandels. Die Natur und die meisten Lebewesen leiden zwar unter der globalen Erwärmung, doch es gibt Arten, denen genau das einen Konkurrenzvorteil verschafft. Weil es auch in Bayern immer wärmer wird, wandern manche Tiere selbständig ein, die meisten von ihnen stammen laut Aussagen des Bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU) ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. Die südliche Eichenschrecke zum Beispiel: Eigentlich in ostmediterranen Gebieten angesiedelt, breitet sie sich seit den 60er-Jahren in Deutschland und seit 2006 auch in München aus.