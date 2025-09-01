Wenn plötzlich Wassermassen vom Himmel kommen, drohen Städten Überschwemmungen. Wie bereitet sich München auf solche Gefahren vor? Welche Schutzmaßnahmen werden ergriffen? Und was kann jeder Einzelne tun?

Von Martin Mühlfenzl

Von der Dachterrasse im fünften Stock des altehrwürdigen Lindwurmhofs bietet sich ein grandioser Blick auf Sendling, auf die pulsierende Lindwurmstraße, und selbst das mittlerweile legendäre Sendlinger Loch kann man von dort oben bestaunen. Die Aussicht gibt aber auch einen Blick auf jene Probleme frei, mit der die Menschen in einer Millionenstadt zu kämpfen haben: dichte Bebauung, Straßen, auf denen Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer miteinander um jeden Zentimeter Platz konkurrieren. Bahngleise, auf denen am Tag mehrere Hundert Güterzüge durchrauschen. Da wirkt die Terrasse des Vereins Green City, die dicht mit Tomatenstauden, Kräutern, Kletterpflanzen und sonstigem Grün zugestellt ist, trotz des grauen Betonbodens wie eine Rückzugsoase. Und genau das soll sie sein.