Klimakrise Wie wappnet München sich gegen die Hitze? 15. August 2025, 14:49 Uhr | Lesezeit: 8 Min.

Grün kühlt. Innerstädtische Parks und Waldflächen wie der Englische Garten sind für die Temperaturregulation ebenso wichtig, wie Alleen und Bäume in Fußgängerzonen. (Foto: Peter Kneffel/dpa, Bearbeitung: SZ)

Die Zahl der Tage mit über 30 Grad steigen stark. Welche Ideen es gibt, um die Stadt abzukühlen – und warum die einfachste Lösung nicht überall willkommen ist.

Von Bernd Kastner

