Nicht, dass ihn die ferne Zukunft kaltlasse, sagt Heinz Sedlmeier, aber lieber spreche er über die Gegenwart. Weil die Klimakrise nicht erst Ende des Jahrhunderts bemerkbar sein werde, sondern schon jetzt zu spüren ist.
KlimakriseWie wappnet München sich gegen die Hitze?
Die Zahl der Tage mit über 30 Grad steigen stark. Welche Ideen es gibt, um die Stadt abzukühlen – und warum die einfachste Lösung nicht überall willkommen ist.
Von Bernd Kastner
