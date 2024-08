Mit Zuschüssen von 700 Millionen Euro will München die Gebäude in der Stadt klimafreundlicher machen. Doch nun streiten Grüne und SPD über Finanzierung und Wirksamkeit des Programms. Eskaliert die Krise in der Rathauskoalition?

Von Heiner Effern

Wenn es in München um einen starken Motor und drei Buchstaben geht, denkt wohl niemand an FKG. Doch genau das soll das Förderprogramm Klimaneutrale Gebäude sein, das hinter diesem Kürzel steckt: der ganz große Antrieb für die Wärmewende und damit den ökologischen Umbau der Stadt, um massiv CO₂ einzusparen. Mehr als 700 Millionen Euro an städtischen Zuschüssen sollen die Gebäude in der Stadt klimafreundlicher machen. Doch schon nach zwei Jahren streitet die Rathauskoalition, wie es weitergeht.