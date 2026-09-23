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Rücktritt von Umweltreferentin Christine KuglerDie Managerin von Eisbachwelle und Wärmewende hört auf

Lesezeit: 5 Min.

Umweltreferentin Christine Kugler hört Ende Oktober auf.
Umweltreferentin Christine Kugler hört Ende Oktober auf.
Foto: Stephan Rumpf

Christine Kugler hat als Klimareferentin eher im Stillen gewirkt, aber viel bewegt: Ihr Wärmeplan für München war wegweisend. Nur die politische Bühne war nicht ihr Ding – dort stand sie auch mal als Spielverderberin da.

Von Bernd Kastner

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Zu Beginn ihrer Amtszeit versuchte Christine Kugler einen Blick in die Zukunft: Wenn die Corona-Krise vorüber sei, werde der Klimaschutz „auf der politischen Agenda Top eins sein“. Überstanden war die Pandemie irgendwann, aber Klimaschutz hat es nicht zurück an die Spitze der Aufmerksamkeit geschafft. Die internationalen Multikrisen und obendrein die Finanznot in München bremsen ihn bis heute. Für Kugler, die 2021 als Chefin des neuen Referats für Klima- und Umweltschutz (RKU) antrat, bedeutete das, dass sie ohne starken Rückenwind auf das große Ziel hinarbeiten musste – ein klimaneutrales München.

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