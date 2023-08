Der Protest gegen zu wenig Aktivität in der Klimapolitik ist vor dem Münchner Rathaus angekommen.

Münchens SPD-Oberbürgermeister ist auffallend passiv in der Klimapolitik. Dabei braucht die Transformation von Deutschlands größter Kommune zu einer klimaneutralen Stadt einen engagierten Rathauschef.

Von Bernd Kastner

München geht voran beim Klimaschutz. In der Geothermie als grüner Energiequelle ist München führend, und demnächst werden die Stadtwerke die in München verbrauchte Strommenge fossilfrei erzeugen. Doch all das ist noch immer zu langsam, um die Ziele des Stadtrats zu erreichen. München hat, wie fast alle Städte, zu lange geschlafen. Das Versäumte nachzuholen, erfordert jetzt umso mehr Mühe und ein höheres Tempo.