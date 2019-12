Ein großes Thema – auch in München: die Klimakrise. „Fridays for Future“-Anhänger bei einer Demonstration in der Innenstadt.

Die Stadt München ruft den "Klimanotstand" aus - und will zudem bereits bis 2035 klimaneutral werden. Das hat der Stadtrat mit knapper Mehrheit entschieden. Die Stadtverwaltung selbst und die stadteigenen Betriebe wollen gar schon bis 2030 klimaneutral arbeiten. Bisher hatte sich die Stadt für beides das Jahr 2050 als Ziel gesetzt.

Den neuen, ehrgeizigeren Kurs haben am Mittwochabend SPD, Grüne, Linke und ÖDP nicht nur gegen CSU, FDP und Bayernpartei durchgesetzt, sondern auch gegen den Willen von Umweltreferentin Stephanie Jacobs. Dabei hatte die parteilose (aber CSU-nahe) Jacobs selbst Maßnahmen für mehr Klimaschutz angeregt. Die Stadt solle etwa bei ihren Gebäuden Energie einsparen, ihre Immobilien begrünen und prüfen, ob bei Neubauten und Sanierungen städtischer Häuser generell Solarzellen verbaut werden. Zudem sollen die Stadtverwaltung und die städtischen Betriebe ein Umweltmanagement einführen - und das alles mit dem Ziel, die Stadtverwaltung bereits bis 2030 klimaneutral zu machen. Jacobs griff dabei eine Empfehlung des Bayerischen Landtags auf: Dieser hatte im Juli allen Kommunen nahegelegt, beim Klimaschutz als Vorbilder voranzugehen.

Für die gesamte Stadt aber wollte die Umweltreferentin am Ziel 2050 festhalten. Dieses habe die Stadt erst 2017 festgesetzt, seitdem hätten sich die Rahmenbedingungen nicht verändert, sagte Jacobs. Einem Gutachten zufolge könne die Stadt den Ausstoß an Kohlenstoffdioxid in München ohnehin nur zu 40 Prozent beeinflussen. Das Gros der Verantwortung würden der Bund und die EU tragen. "Ich stehe für eine seriöse Verwaltung." Und auch den "Klimanotstand" lehnte die Umweltreferentin ab: Dieser sei nicht nötig, die Stadt habe schon gezeigt, dass sie die Dringlichkeit erkenne.

Vor allem störte sich Jacobs an der Wortwahl: Es gebe keinen Notstand, "der besondere Handlungsvollmachten und gegebenenfalls Einschränkungen von Grundrechten und bestehenden Gesetzen erlaubt", heißt es in ihrem Entwurf. Es sei zudem fraglich, ob der Alarmismus, der in dem Begriff mitschwinge, hilfreich sei. Inhaltlich griff die Umweltreferentin den Vorschlag dagegen auf: Nur ist statt von einem "Notstand" von einer "Klimaschutzprüfung" die Rede. Klimarelevante Entscheidungen des Stadtrats sollen demnach vorab nach ihrer Klimaverträglichkeit bewertet werden, um alle Bereiche der Stadtverwaltung für den Klimaschutz zu sensibilisieren. Im Entwurf werden als Vorbilder Konstanz, Basel und Düsseldorf erwähnt - alles Städte, die explizit den "Klimanotstand" ausgerufen haben.

CSU, Bayernpartei und FDP stimmten Jacobs zu, SPD und Grünen ging deren Vorschlag aber nicht weit genug. Wenn München erst 2050 klimaneutral werde, seien die Ziele des Pariser Klima-Abkommens nicht einzuhalten, sagte Katrin Habenschaden (Grüne). Der Klimaschutz sei die zentrale Aufgabe für die Zukunft. "Entweder wir gehen sie entschlossen an, oder wir lassen sie links liegen und zeigen mit dem Finger auf den Bund, die EU oder die Länder. Dann müssen Sie das aber den kommenden Generationen erklären." Das Ziel 2035 sei ambitioniert, sagte Jens Röver (SPD). Zwar habe man erst 2017 das Ziel 2050 beschlossen, "aber die Welt entwickelt sich weiter, und die Wissenschaft hat klare Stellungnahmen abgegeben, dass wir einen draufsetzen müssen". Nur auf das Wort "Notstand" zu blicken, sei Wortklauberei, sagte Anne Hübner (SPD). "Man kann auch zur Kenntnis nehmen, dass diese Sprache notwendig war, um weite Teile der Politik aufzurütteln."

Christian Vorländer (SPD) dankte ausdrücklich der Klimaschutz-Bewegung "Fridays for Future" - mit Blick auf die Tribüne. "Anbiedern" nannte das später Tobias Ruff (ÖDP). Auf der Tribüne verfolgten Anhänger von Klimaschutzgruppen die Debatte. Aktivisten von "Extinction Rebellion" hatten angekündigt, gemeinsam mit "Students for Future" und Vertretern des Netzwerks "München muss handeln" zu kommen. Gruppen wie die "Parents for Future" und die "Scientists for Future" hatten zuletzt öffentlich an die Stadträte appelliert, sich für mehr Klimaschutz einzusetzen. Bürgermeister Manuel Pretzl (CSU) wies die Zuschauer zu Beginn der Debatte zurecht, es seien von ihnen keine Beifalls- oder Missfallensbekundungen zulässig.

Die CSU gab sich mit dem zurückhaltenderen Plan der Umweltreferentin zufrieden. Inhaltlich sei alles enthalten; den "Klimanotstand" auszurufen sei dagegen nur noch Symbolpolitik, sagte der umweltpolitische Sprecher der CSU, Sebastian Schall. Mit Blick auf das Ziel 2035 sagte er, es sei unseriös, etwas zu fordern, was die Stadt nicht erreichen könne. Denn sowohl der Bund als auch die EU hielten an 2050 als Ziel fest. Bürgermeister Pretzl sprach von "Augenwischerei und vielleicht ein bisschen Wahlkampfpopulismus".