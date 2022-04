Bis 2035 will München klimaneutral werden. Ein wichtiger Hebel ist die Wärmeversorgung - noch werden die meisten Gebäude mit Gas beheizt. Durch den Ukraine-Krieg hat das Thema zusätzlich Brisanz erhalten. Wie kann der Wandel gelingen? Damit beschäftigt sich eine Veranstaltung in der Evangelischen Stadtakademie (Herzog-Wilhelm-Straße 24) in Kooperation mit der Genossenschaftlichen Immobilienagentur am Donnerstag, 28. April. Der Stadtrat Dominik Krause (Grüne) stellt die Ziele der Stadt vor, Pia Eichenseer (Stadtwerke München) den Beitrag des städtischen Tochterunternehmens. Joachim Jaenicke spricht über das Neubauquartier Eggartensiedlung, Jörg Kosziol vom Bauverein Haidhausen über den Wohnungsbestand. Beginn ist um 19 Uhr, Anmeldung unter www.evstadtakademie.de.