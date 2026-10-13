In diesem Jahr ist München Veranstaltungsort für die 9. LCOY (Local Conference of Youth) , die Klimakonferenz für junge Leute. Sie ist die größte Konferenz ihrer Art in Europa. Gut 1200 Teilnehmende zwischen 14 und 30 Jahren werden von Freitag, 16. Oktober, bis Sonntag, 18. Oktober, im Berufsschulzentrum an der Riesstraße erwartet. Die Teilnahme ist kostenlos, die Veranstalter bitten um Anmeldung. Julian Hirschmann, 26, ist Mitorganisator der ersten Stunde. Der Münchner promoviert in Physik an der TU München. Er sagt: „Das Besondere an jeder LCOY ist, dass ein positives Gefühl von Hoffnung bleibt, den Klimaschutz voranzubringen.“

SZ: Herr Hirschmann, warum sprechen Sie mit der Konferenz nur junge Menschen an?

Julian Hirschmann: Wir wollen bewusst für sie Raum für einen Austausch schaffen, weil ältere Menschen viel mehr Möglichkeiten haben, Einfluss zu nehmen. Das sehen wir kritisch, denn gerade beim Thema Klima geht es ja um langfristige Überlegungen, die vor allem die jetzt junge Generation betreffen.

Es wird gerade älteren Generationen, vor allem den Boomern, vorgeworfen, den Klimawandel verursacht zu haben. Scheuen Sie die Auseinandersetzung mit den Leuten?

Nein, überhaupt nicht. Bei unseren Speakern sind auch Leute dabei, die in Entscheidungspositionen und deutlich älter sind. Zum Beispiel der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, oder der Ökonom Niko Paech. Wir haben auch die klimapolitischen Sprecher der Fraktionen eingeladen, auf das Alter haben wir dabei nicht geachtet.

Sie erwarten etwa 310 Sprecherinnen und Sprecher, wie haben Sie die ausgewählt?

Zum einen haben wir Leute eingeladen, von denen wir wissen, dass sie bekannt sind, wie etwa der Münchner Oberbürgermeister Dominik Krause von den Grünen. Andererseits wollen wir Expertinnen und Experten dabei haben, die zu ganz unterschiedlichen Aspekten des Klimaschutzes etwas beitragen können, zum Thema Wärmewende etwa oder zu erneuerbaren Energien. Wir haben Leute aus der Industrie und der Wirtschaft, und wir gucken auch auf soziale Aspekte. Wir versuchen den Teilnehmenden, die ja selbst ganz verschiedene Hintergründe und Interessen haben, Vorträge und Workshops anzubieten, in denen sie mehr erfahren oder mitdiskutieren können. Manche bringen schon viel Wissen mit, weil sie ehrenamtlich in dieser Richtung arbeiten oder weil sie entsprechende Fächer studieren.

Klimagerechtigkeit ist eines der wichtigen Themen der Konferenz. Wie stellen Sie sicher, dass die unterschiedlichen Perspektiven junger Menschen betrachtet werden?

Es ist uns wichtig, dass auf den Panels Leute mit verschiedenen Haltungen zu Wort kommen, entsprechend divers haben wir eingeladen - auch Leute aus dem Ausland. Es ist ja niemandem geholfen, wenn alle einer Meinung sind. Wenn die Gäste, die aktiv interagieren können und somit Teil des Programms sind, anders denken als die Speaker, tut das der Sache gut.

Was geschieht nach der Konferenz mit den Ideen oder Forderungen der Teilnehmenden, die erarbeitet werden?

Es gibt immer einen Bericht, der an die globale Conference of Youth (COY) weitergegeben wird. Er ist als Input für die UN-Klimakonferenz gedacht. Man fand es schade, dass junge Menschen zu wenig sichtbar sind. Deshalb wurde eine Kinder- und Jugendvertretung gegründet, die seit 2005 direkt vor der UN-Klimakonferenz eine eigene Konferenz abhält. Die Hürde, etwa dieses Jahr nach Antalya zu kommen, ist natürlich hoch. Deshalb gibt es die LCOYs in gut 100 verschiedenen Ländern. Da wird gesammelt, was für die Menschen in den jeweiligen Ländern wichtig ist. Was wir darüber hinaus sehen, ist, dass der informelle, persönliche Kontakt einiges bewirkt. Es wird uns immer wieder von den Rednerinnen und Rednern gespiegelt, dass sie viele Anregungen mitnehmen, die sie dann weitergeben.

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Was ist aus diesen lokalen Konferenzen schon entstanden?

Ich weiß zum Beispiel von Start-ups, die es nicht gäbe, wenn Leute nicht über uns in Kontakt gekommen wären. Außerdem gibt es am Sonntag bei uns einen „Markt der Möglichkeiten“, wo sich Vereine und Initiativen vorstellen. Da entstehen immer Verbindungen etwa für neue Engagements. Das sind ganz konkrete Ergebnisse, die aber in keiner Abfrage auftauchen.

Um „Fridays for Future“ ist es vielerorts still geworden. Ist die Konferenz eine Fortführung in anderer Weise?

Im Oktober 2019 gab es in Heidelberg die erste deutsche LCOY. Vorbild war für uns die Konferenz in den Niederlanden im Jahr zuvor. In gewisser Weise ist die Veranstaltung im Kontext von Friday for Future entstanden, auch wenn wir Organisatoren dort nicht aktiv waren. Aber die Stimmung damals machte uns zuversichtlich, dass wir auf Interesse stoßen und viele Leute erreichen.

Was tun Sie, um die Konferenz möglichst umweltverträglich zu gestalten?

Wir ermutigen alle, mit der Bahn zu kommen, auch als Organisatoren reisen wir aus ganz Deutschland mit dem Zug an. Aber ja, wir haben auf der Konferenz auch Sachen, die Emissionen verursachen. Wir versuchen, das aber gering zu halten und möglichst Dinge zu verwenden, die aus recycelten Materialien hergestellt oder gut recyclebar sind. Es gibt Mülltrennung auf dem Gelände und das Catering ist komplett vegan. Außerdem verzichten wir bewusst auf ein gedrucktes Programmheft.