Weil die Baubranche so viel Umweltverschmutzung verursacht, wollen Aktivisten ein gesellschaftliches Umdenken anstoßen: Sanieren soll zum Regelfall werden, Abriss und Neubau nur die Ausnahme. Grüne, Linke und ÖDP im Stadtrat greifen das Thema auf.

Von Ulrike Steinbacher

Die Sache ist ernst, auch wenn hier ein halbes Dutzend Eisbären herumhüpfen – keine echten natürlich, sondern Menschen in weißen Kunstfaserkostümen. Bei mindestens 25 Grad im Schatten und in einem Oldtimer-Bus ohne Kühlung sind sie vermutlich genauso im Klimastress wie die Kollegen in der Arktis auf ihren schmelzenden Schollen.