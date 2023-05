Von Bernd Kastner

Manchmal wird die Theresienwiese zum Ort der Hoffnung. Einem Ort, wo es in der "Kuefa-Schänke" Limo gibt statt Schampus, wo man ein Essen für zwei Euro Spende kriegt oder ganz kostenlos, und wo man in der "Kiffer-Vroni" das dicke Klima-Buch von Greta Thunberg im Regal findet. Johanna Gebhard, Maschinenbaustudentin an der Technischen Universität, sitzt in einem der anderen Zelte auf zwei Holzpaletten und erzählt, was ihr hier Hoffnung macht und warum sie das alles mitorganisiert: Sie erlebe hier, nicht allein zu sein mit ihrem Anliegen. "Ich habe das Bedürfnis, sagen zu können: Ich habe alles getan. Mir geht es emotional besser, wenn ich was tue."