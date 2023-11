In den kommenden sechs Jahren plant die Rathaus-Koalition jährlich jeweils 170 Millionen Euro auszugeben, um den CO₂-Ausstoß zu reduzieren. Bis 2027 will sich Grün-Rot allein die Sanierung von Gebäuden 540 Millionen Euro kosten lassen.

Von Bernd Kastner

Trotz der städtischen Finanznot will die grün-rote Rathaus-Koalition weiter in den Klimaschutz investieren. Kürzungen im sogenannten Klimabudget sind nicht vorgesehen. Unter anderem plant die Stadt, die energetische Sanierung von Gebäuden deutlich stärker zu fördern als bisher. Bis 2027 will die Koalition rund 540 Millionen dafür bereitstellen, das ist etwa eine Verdopplung der bisher vorgesehenen Summe. Weitere große Beträge sollen für Klimainvestitionen in einzelnen Quartieren und fürs Pflanzen von Bäumen reserviert werden.