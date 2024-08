Von Bernd Kastner

Puh, „super schwierig“. Jana Häfner sagt, sie tue sich schwer bei der Einordnung. Welchen Stellenwert hat Klimaschutz heute noch in München? Die Studentin ist 26, als Sprecherin eines der Gesichter von Fridays for Future in München, von jener Bewegung, die vor Jahren der großen Politik Beine gemacht und auch in München oft Tausende auf die Straße gebracht hat. Was ist geblieben von dieser Wucht?