Von Susanne Hermanski

Gerichts- und Polizeireporterinnen, Kriegsberichterstatter und Polit-Großkommentatoren - sie alle stoßen in ihren langen, vielbeachteten und von Journalistenpreisen durchzogenen Karrieren irgendwann bei der gemeinsamen Tasse Kaffee diesen Seufzer aus: "Ach, habt Ihr es gut! Ihr könnt Euch immer mit dem Schönen auseinandersetzen, in schicken Kleidern im Theater sitzen oder mit bestem Gewissen im Ohrensessel dienstlich einen vollkommen belanglosen Krimi lesen" - so in etwa sieht deren Bild von uns aus, erklärt sich deren, ja, nennen wir es ruhig klitzekleiner Neid.

"Ihr", das sind die Kulturredakteure. Und es ist richtig: Nicht einmal die Kollegen vom Sport haben eine solche Wonne bei ihrer Arbeit wie wir. Oder hat die Welt schon einmal gehört von der durch Bestechung erkauften Austragung einer Sänger-WM? Von einem Doping-Skandal im Kulturreferat? Eben.

Wir von der Kultur können positiv blicken auf das, was da kommt. Und in München kommt vieles im nächsten Jahr, das Anlass zu hohen Erwartungen gibt, sei es vom künstlerischen Niveau oder vom Unterhaltungswert her. Dabei ist es natürlich nicht so, dass Krieg, Tod und teuflische Strompreise keinerlei Rolle spielen würden bei all den kreativen Kräften, die da übers Jahr 2023 wirken werden. Doch ist derlei in den allermeisten Fällen gut verpackt: schöpferisch, visionär und energiebringend.

Deshalb haben wir munter zusammengestellt, worauf wir uns freuen - und was uns wieder die sehnsuchtsvollen Seufzer so mancher Kollegen bescheren dürfte. Mit unseren Lesern teilen wir all das liebend gern.

DER TAG IN MÜNCHEN

Jugendliche rauben Fußball - Opfer verletzt im Krankenhaus Seit Silvester kommt es in der Nähe des Pasinger Bahnhofs zu einer auffälligen Häufung von Raubüberfällen durch Jugendliche. Nun wurde ein weiterer Fall bekannt.

Letzte Klimaaktivisten aus Präventivhaft entlassen Sechs Frauen und Männer der "Letzten Generation" saßen zuletzt noch in Stadelheim ein. Nun öffneten sich für sie die Tore des Gefängnisses. Werden die Klimaaktivisten bald wieder aktiv?

Die für Radler "gefährlichste Straße in ganz München" soll sicherer werden Die Lokalpolitik begnügt sich nicht mehr mit Fahrradstraßen, sondern fordert ganze Zonen am Westpark - und will mit weiteren Verbesserungen die Verkehrswende vorantreiben.

Die indiskreten Einblicke der Sternsinger in fremde Wohnzimmer Wie lernt man die Menschen am besten kennen? Wenn man verkleidet als einer der Heiligen Drei Könige an allen Häusern klingelt. Eine Glosse.

Fünf Millionen Euro für Münchens 00-Offensive Die Stadt baut eifrig öffentliche Toiletten und lässt dafür Millionen fließen. Warum das dringend nötig, aber gar nicht so einfach ist.

S-Bahnfahrer verhindert Kollision an Bahnübergang An der Haltestelle Fasanerie kommt es fast zu einem Zusammenstoß zwischen einer S-Bahn und mehreren Autos und Fußgängern. Der Fahrer kann gerade noch rechtzeitig bremsen.

München hat die beliebteste Fußgängerzone Im Dezember wurden in der Kaufingerstraße 3,2 Millionen Besucherinnen und Besucher gezählt - so viele wie in keiner anderen Fußgängerzone in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Kinderreime für Erwachsene "What Are People For?" sind nicht nur eine Band, sie sind ein Ereignis. Man kann sich viel Zeit nehmen, um alles auf dem kunterbunt-dunklen Debütalbum der Münchner Szene-Supergroup zu ergründen.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTROTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg