Ein Polizist klärt die Aktivistinnen und Aktivisten am Stachus auf, was passiert, wenn sie nicht selbst weggehen.

Erneut haben sich Klimaschutzaktivisten mitten in München auf einer Straße festgeklebt. Sie nehmen alle Konsequenzen bewusst in Kauf - von Haft, Geldstrafen bis zum Karriereknick.

Von Joachim Mölter

In der Münchner Innenstadt haben am Donnerstagvormittag erneut Klimaaktivisten den Verkehr blockiert. Insgesamt 17 Leute - die Jüngste 18 Jahre alt, der Älteste 79 -setzten und klebten sich gegen 10.30 Uhr am Stachus zwischen Brunnen und Justizpalast auf die Straße und hielten so den Verkehr in beiden Richtungen auf. Polizisten sperrten die Sonnenstraße und leiteten die Autos weiträumig um, ehe sie die Demonstranten wieder vom Boden lösten und wegbrachten. Darin haben die Beamten inzwischen schon Routine.