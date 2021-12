Allen eins aus Dach: Im Prinz-Eugen-Park stehen Gebäude in Holzbauweise - ausgestattet mit Solarzellen.

Öl- und Gasheizungen umrüsten, Solaranlagen fördern, weniger Autos in der Innenstadt: In den nächsten vier Jahren will die Stadt fast 400 Millionen Euro investieren, um weniger Treibhausgas auszustoßen.