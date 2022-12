Proteste in München

Von Joachim Mölter

Eher beiläufig hat die Öffentlichkeit in dieser Woche erfahren, dass die bayerische Polizei neuerdings weitere Spezialeinheiten eingerichtet hat in ihrem Kampf gegen das Böse. Im Innenausschuss des Landtags verriet Innenminister Joachim Herrmann (CSU), dass Bereitschaftspolizei und etliche Präsidien im Freistaat mittlerweile über - von ihm so genannte - "Glue-on-Teams" verfügten: speziell ausgebildete und ausgerüstete Beamtinnen und Beamte, die für die Lösung Festgeklebter geschult seien. Korrekterweise müssten sie dann zwar "Glue-off-Teams" heißen, aber sei's drum: Hauptsache, ein modern klingender Begriff aus dem Englischen, mit dem sich die Einheiten schick etikettieren lassen (um nicht zu sagen: bekleben).