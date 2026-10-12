Sie haben sich viel vorgenommen: Mehr als 300 Veranstaltungen an vielen verschiedenen Orten in einer einzigen Woche – und alles dreht sich ums Klima. Erstmals findet die „Munich Climate Week“ statt, von Montag, 19. Oktober, an. Die Veranstalter sehen im Klimawandel nicht allein eine Gefahr, sondern eine große Chance für eine bessere Lebensqualität.

„München ist ein großartiger Ort, um globale Klimaschutzinitiativen und -ideen auf eine umsetzbare lokale Ebene zu bringen“, schreiben die Initiatoren. Ihr Konzept ist dezentral: Statt einer Hauptkonferenz bieten sie in München und Umgebung mehrere Hundert einzelne, kleinere Veranstaltungen, bei denen sich Interessierte mit unterschiedlichen Perspektiven treffen sollen: Menschen aus Forschung, Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft.

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14 thematische Schwerpunkte sind geplant, darunter: gesellschaftliches Engagement, Kreislaufwirtschaft, Klimaanpassung, Klimagerechtigkeit, Dekarbonisierung, Energie, Finanzen, Gesundheit, Biodiversität, Wasser. Die Veranstaltungen richten sich an Fachleute wie an die breite Öffentlichkeit, sie finden auf Deutsch oder Englisch statt und haben unterschiedliche Formate; es gibt Talks, Workshops, Ausstellungen, Touren. Das detaillierte Programm findet sich auf der Internetseite www.munichclimateweek.com. Die Veranstaltungen sind kostenlos zugänglich, für viele ist aber eine Anmeldung nötig.

Die Reihe startet bereits am Montagmorgen, offiziell eröffnen wird sie am Montagabend Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) im Schloss Nymphenburg. Erwartet werden dazu unter anderem als „Ambassadors“, also Botschafterinnen, die Klimaaktivistin Luisa Neubauer und die Schauspielerin Maria Furtwängler. Die Veranstaltung soll live gestreamt werden.

„Climate Weeks“ gibt es international bereits seit einigen Jahren in diversen Städten, etwa in London, New York, Kopenhagen. In München ging der Anstoß von einer „Gruppe junger Changemaker“ aus, wie sich die sieben Initiatoren selbst beschreiben. Einer von ihnen ist der Münchner Julian Schmidt, die anderen haben laut den Veranstaltern Wurzeln in den USA, in Frankreich, Großbritannien, Kanada, Kolumbien und Norwegen. Man arbeite rein ehrenamtlich, berichtet Schmidt, und habe seit Jahresbeginn Dutzende weitere ehrenamtliche Helfer gefunden sowie zahlreiche Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft.

Niemand kann die Klimaprobleme allein lösen

Die Veranstalter loben das ehrgeizige Ziel Münchens, bis 2035 klimaneutral zu sein. „Allerdings wartet diese Frist nicht darauf, dass sich das Ökosystem dazu von selbst organisiert.“ Die Klima-Woche will nachhelfen. „Auf dem Papier hat München alles, was es braucht, um beim Klimaschutz eine Vorreiterrolle einzunehmen“, erklären die Veranstalter: sehr gute Universitäten und klimabezogene Forschung, ein „starkes, wohlfinanziertes Start-up-Ökosystem“ und eine „zukunftsorientierte“ Stadtverwaltung. „Was fehlte, war jemand, der all diese Teile miteinander verband.“ Niemand könne die vom Klimawandel verursachten Probleme allein lösen, also wolle man eine Plattform anbieten, die Forscher, Gründer, Unternehmer, Berater, Politiker und Zivilgesellschaft zusammenbringen.

„Wir sind davon überzeugt“, heißt es in einem „Manifest“ der Veranstalter, „dass es beim Klimaschutz nicht nur um die Verringerung von Risiken geht. Er ist eine der größten Chancen unserer Generation, stärkere Volkswirtschaften, gesündere Gemeinschaften, widerstandsfähigere Städte, innovativere Unternehmen und eine bessere Lebensqualität für alle zu schaffen.“