Von Jakob Wetzel

München ist ehrgeizig: Die Stadt will bis 2035 klimaneutral werden. Ob sie das tatsächlich schaffen kann, ist fraglich, doch das Ziel steht - und lässt sich auf jede Münchnerin und jeden Münchner herunterrechnen. Pro Einwohner sollen im Stadtgebiet nur noch Treibhausgase mit der Wirkung von 0,3 Tonnen CO₂ in die Atmosphäre geblasen werden, sogenannte CO₂-Äquivalente. 2017 betrugen die Emissionen noch 5,9 Tonnen pro Kopf. In den nächsten Jahren landet also alles auf dem Prüfstand. Die SZ fängt schon einmal an: und zwar mit der Freizeit.