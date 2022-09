Von Bernd Kastner

Sie sitzen im Schatten unter einem Baum in ihrem Garten und erzählen von ihrer Aktion, vor genau einem Jahr war das, auf einer Autobahnbrücke. Aus dem Nachbarsgarten hört man das Plantschen von Kindern, ihr eigener Pool ist längst trockengelegt, da steht jetzt eine Regenwassertonne drin. Mirjam Herrmann und Kim Schulz, beide 25, wohnen in Passau in einem älteren Haus mit mehreren WGs, wo der Garten nicht so geschleckt ist wie in der Nachbarschaft. Eine Idylle am Ufer der Ilz.

So gar nicht dazu passt, wovon die beiden Studierenden berichten: Dass sie Post von der Justiz bekommen haben und ihnen ein Strafprozess bevorsteht. Gut, das war zu erwarten, sie hatten, wie einige andere Aktivisten auch, vor einem Jahr am ersten Tag der Automesse IAA eine Brücke bei Germering besetzt, woraufhin die Polizei die Fahrbahn der A96 Richtung München sperrte. Deshalb die Anklage gegen die beiden und eine dritte Aktivistin, die Fotos machte, der Vorwurf lautet auf Nötigung. Es gibt aber ein wichtiges Detail, weshalb Mirjam Herrmann sagt: "Wir sind aus allen Wolken gefallen."

Die Staatsanwaltschaft München II will die Anklage vor dem Schöffengericht verhandeln lassen. Ein Schöffengericht ist zuständig, wenn eine Strafe von zwei bis vier Jahren Haft erwartet wird. Gefängnis? (SZ Plus) Für eine Aktion, die man gefährlich finden kann, bei der aber nichts passiert ist, nichts außer Stau? Die Aktivisten sehen in der Anklage den Versuch des Staates, sie einzuschüchtern. Wie vor einem Jahr schon, als sie nach der Brückenaktion für mehrere Tage inhaftiert wurden, um weitere Blockaden zu verhindern. Das war rechtswidrig, urteilte später ein Gericht und ordnete ihre Freilassung an.

Wenn Mirjam Herrmann und Kim Schulz erzählen und erklären, warum sei in Passau mal einen Baum besetzt haben, warum sie sich auf Straßen festkleben oder die "Letzte Generation" juristisch unterstützen, wird schnell klar, dass sie das nicht aus Actionspaß tun, oder weil sie die Polizei ärgern wollten. Es ist die Sorge, die sie um- und antreibt. Die Angst um die Zukunft, ihre eigene und die des ganzen Planeten angesichts der Umweltzerstörung. Sie sind überzeugt, dass der gewöhnliche Protest gegen die Klimaerwärmung, dass all die Demos und Kundgebungen und Reden nichts bringen. "Die Geschichte hat gezeigt", sagt Kim Schulz, "dass Protest stören muss, unbequem und unkonventionell sein muss."

DER TAG IN MÜNCHEN

GWG lässt Wohnungen leer stehen - jetzt reagiert der Stadtrat Die Mieter in der Landwehrstraße wehren sich mit kreativen Ideen gegen einen möglichen Abriss durch die städtische Gesellschaft GWG. Etwa die Hälfte der 23 Wohnungen soll bereits leer stehen.

Wiesn-Absage um keinen Preis: Peter Inselkammer und die Alien-Theorie Wiesnwirtesprecher Peter Inselkammer antwortet auf Fragen zu Corona nur ungerne. Außer es geht ums Oktoberfest - dann hat er gleich einen besonders markigen Spruch auf den Lippen.

Neues Hostel öffnet für Gäste - Halb fertig, voll schön Mit einem Jahr Verspätung hat das Haus am Winthirplatz die ersten Gäste empfangen - und ist aufgrund von Lieferproblemen, einer Pleite und eines Wasserschadens noch immer eine Baustelle.

Feuerwehr sprengt Flak-Granate Die Bewohner der 17 betroffenen Gebäude in Feldmoching mussten am Dienstagmorgen ihre Häuser verlassen.

Trickdiebe bringen Seniorin um 70 000 Euro Zwei Männer gaben sich als Beamte des Landeskriminalamts aus und bestehlen die Seniorin in ihrer Anwesenheit.

Schluss mit dem Genuschel: MVG testet Computer-Durchsagen Die MVG testet eine synthetische Stimme, die S-Bahn stellt um. CSU-Stadträtin Alexandra Gaßmann hatte das "Genuschel am Bahnsteig" moniert.

Ozündt is: Oktoberfest-Wirte entzünden Wiesn-Kerze Auf eine gesunde Wiesn, bei der das Bier nicht ausgeht: Nach zweijähriger Pause setzen die Oktoberfest-Wirte die Tradition der Kerzenweihe in neuer Form fort.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg