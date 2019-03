10. März 2019, 18:47 Uhr München Kleine Welle

Die Zahl der Grippefälle ist konstant hoch, bleibt aber unter den Vorjahreszahlen

Von Inga Rahmsdorf

Am ersten Schultag nach den Faschingsferien könnten in einigen Schulklassen und Büros Stühle unbesetzt bleiben. Die Grippewelle ist in München noch nicht vorbei. Die Zahl der neuen Infektionen ist weiterhin hoch, sie sinkt aber langsam. "Natürlich können wir nicht ausschließen, dass die Zahlen wieder steigen, aber wir vermuten, dass das Schlimmste nun überstanden ist", sagt Gesundheitsreferentin Stephanie Jacobs. Auch in den Notaufnahmen der Kliniken sei seit zwei Wochen zu beobachten, dass die Grippewelle abebbe, sagt eine Sprecherin des TU-Klinikums rechts der Isar. Insgesamt hätten die Ärzte dort in diesem Winter weniger Grippefälle als im Vorjahr registriert. Vereinzelt seien Patienten dabei, die aufgrund ihrer Vorerkrankung auf der Intensivstation versorgt werden müssten, so eine Sprecherin der städtischen München Klinikums. Insgesamt sei die Grippewelle aber milder verlaufen als im vergangenen Winter. Allerdings ging mitten in der Impfsaison in vielen Arztpraxen der Grippeimpfstoff aus.

Seit Anfang Oktober 2018 wurden 6416 Grippefälle dem Münchner Gesundheitsreferat gemeldet. In den ersten Wochen dieses Jahres war die Zahl stark angestiegen. Der Höhepunkt lag dann Mitte Februar, als innerhalb von nur einer Woche 1289 Influenzafälle neu gemeldet wurden (2018 lag der Höhepunkt ebenfalls im Februar bei 1146 Grippefällen innerhalb einer Woche. In den Jahren davor lag er weit unter 1000 Fällen). Die Stadtverwaltung hat daraufhin schwangeren Frauen, die in der städtischen Kinderbetreuung und in Stellen mit viel Publikumsverkehr arbeiten, ein vorübergehendes Beschäftigungsverbot erteilt. Auch wenn die Zahl der Infektionen seitdem zurückgeht, gilt das Beschäftigungsverbot weiterhin, um die Schwangeren vor einer Ansteckung zu schützen. Anfang März wurden immerhin noch 1034 neue Influenzafälle innerhalb einer Woche gemeldet. Eine Impfung sei weiterhin sinnvoll, sagt Gesundheitsreferentin Jacobs. Allerdings haben viele Arztpraxen keinen Impfstoff mehr.

Die Grippewelle im Winter 2017/2018 war ungewöhnlich rasant angestiegen und dann besonders heftig verlaufen. Im vergangenen März hatte das Kultusministerium sogar ein flächendeckendes Beschäftigungsverbot für schwangere Lehrerinnen an staatlichen Schulen erlassen. Ärzte und auch das Münchner Gesundheitsreferat hatten daraufhin verstärkt an die Bevölkerung appelliert, sich impfen zu lassen. Offenbar mit Erfolg, denn die Nachfrage war diese Grippesaison relativ früh sehr hoch. In diesem Winter seien auch mehr junge, gesunde Berufstätige zur Grippeimpfung in seine Praxis gekommen, hat der Allgemeinmediziner und Hausarzt Oliver Abbushi aus Oberhaching beobachtet. Etwa 200 Patienten hat er geimpft. "Als dann absehbar war, dass der Grippeimpfstoff ausgeht, musste wir eine Priorisierung für multimorbide Patienten vornehmen", so der Hausarzt. "Wir hätten etwa ein Drittel mehr Patienten impfen können. Das war eine unschöne Situation für die Bevölkerung und hätte nicht passieren dürfen."

Das sei ein herber Rückschlag für die Bemühungen, mehr Menschen für die Grippeimpfung zu gewinnen, kritisiert auch der Bayerische Hausärzteverband. Das Problem sei, dass die Hausärzte den Grippeimpfstoff vorab bestellen müssen. Fordern dann jedoch weniger Patienten eine Grippeimpfung, müssen die Ärzte den nicht genutzten Impfstoff aus eigener Tasche bezahlen, sagt Markus Beier, Vorsitzender des Bayerischen Hausärzteverbands. Solche Rückforderungen von den Krankenkassen würden dazu führen, dass die Ärzte im nächsten Jahr zurückhaltender Grippeimpfstoff ordern.

Er fordert daher die Krankenkassen auf, die Ärzte nicht mit ihrem persönlichem Vermögen in Regress zu nehmen, wenn sie mehr Impfstoffe bestellen als sie dann brauchen. "Uns ist wichtig, dass die Menschen geimpft werden können", sagt der Arzt.