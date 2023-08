Das Start-up Textiltiger bietet in München neuerdings, ebenso wie das Rote Kreuz, einen Abholservice für gebrauchte Klamotten an. Wie man sonst noch Kleider spenden kann und warum doch nur ein Bruchteil davon recycelt werden kann - ein Überblick.

Von Franziska Gerlach

In der Stadt wurde jetzt ein Tiger gesichtet, aber keine Angst, er interessiert sich ausschließlich für Stoff. Textiltiger heißt der kostenfreie Abholservice für Altkleider, den es nun auch in München gibt. Das Ganze funktioniert so: Über die Internetseite bucht man einen Termin, am Tag darauf kommt ein Mitarbeiter mit dem Elektrobike vorbeigefahren und holt die aussortierten Kleider an der Haustür ab.